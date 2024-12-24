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劳动者的荣光｜从码头工人到大国工匠 从不可能变为可能

人民网记者 王天乐
2024年12月24日20:15 | 来源：人民网
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在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。

劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。他们用实际行动诠释着责任与担当，用勤劳和智慧书写着人生的华章。

我们深入他们普通的生活，共同聆听劳动者的故事。

本期人物：

竺士杰是浙江省海港集团、宁波舟山港集团下属宁波北仑第三集装箱码头有限公司桥吊班大班长，曾获全国劳动模范、全国道德模范、大国工匠年度人物、全国技术能手。他领衔的创新工作室围绕生产服务攻关各类课题30余项，被评为全国示范性劳模和工匠人才创新工作室。多年来，他依托“竺士杰创新工作室”大力开展项目攻关、技术创新、管理创新，在解决企业技术难题、提升服务效率、培养技能人才等方面发挥了重要作用，为企业智慧港口建设提供有益助力。

竺士杰参加了2024年“劳模工匠进校园”行动，从自身经历出发，结合他的劳动实践、奋斗历程，讲述了如何在挑战机遇中崛起，坚守“初心、匠心、创新、师心、诗心”，一步步在专业领域精进技艺，以技术创新在行业发光发热，从一名技校毕业生成长为大国工匠、从起重装卸作业司机获评全国劳动模范的成长感悟。

(责编：王震、吕骞)
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