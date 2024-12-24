人民网北京12月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，12月22日至23日，全国市场监管工作会议在北京召开。

会议指出，今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。各级市场监管部门坚决落实党中央、国务院决策部署，推动经营主体发展质量稳中有升，公平竞争市场环境不断优化，质量发展水平再上新的台阶，防范化解食品药品、工业产品、特种设备安全风险，不断加强消费者权益保护，有力促进我国超大规模市场健康稳定运行，各项工作取得新进展新成效。

会议强调，市场监管部门要更加注重系统观念，统筹好效率和公平、活力和秩序、发展和安全三对关系，确保监管政策与宏观政策取向一致，与改革开放举措协调配合；更加注重改革创新，加快推进全国统一大市场建设，着力营造良好市场消费环境，充分发挥质量基础设施的支撑保障作用，不断优化市场监管方式和手段；更加注重风险意识和问题导向，持续加大市场秩序规范力度，切实提高“三品一特”安全监管能力和水平，努力在服务经济社会高质量发展中作出市场监管新的贡献。

具体来说，一是突出抓好市场监管系统党的建设。持续深化党的创新理论武装，狠抓中央巡视整改任务落实。

二是扎实做好“深化改革年”各项重点工作。坚决落实三中全会部署的第一牵头改革任务，统筹推进各层次各领域重点改革工作，健全完善全面深化改革协调机制。

三是持续深化重点领域公平竞争治理。强化反垄断反不正当竞争监管执法，健全公平竞争政策实施机制，优化完善公平竞争制度规则。

四是依法维护广大消费者合法权益。深入实施优化消费环境三年行动，切实破解消费领域痛点问题，凝聚消费环境建设共治合力。

五是促进平台经济领域各方主体互利共赢。促进平台规则公平透明，净化直播电商行业生态。

六是着力提升质量基础设施稳链强链效能。进一步提高质量强企强链强县实效，积极做好标准稳链工作，大力实施计量强基工程，加快完善认证认可体系。

七是加快提高法治、信用、智慧监管水平。促进监管执法公平统一，推动提高企业信用水平，加强智慧监管建设应用。

八是大力整治损害市场秩序突出问题。坚决纠治经营主体间恶性竞争，持续加大重点领域整治力度，切实提高涉企乱收费治理成效。

九是加快提高“三品一特”全链条监管能力水平。加强食品安全全链条监管能力建设，强化药品安全风险防控措施，严格产品质量安全监管，深化特种设备风险隐患排查治理。

十是巩固提升系统行风建设成效。推动系统行风问题排查整治常态化长效化，全面提升系统各领域行风建设实效。

会上还强调，元旦、春节将至，各级市场监管部门要做好重要民生商品稳价保质工作，维护好节日期间市场秩序和消费环境。要强化风险排查、加强值班值守，牢牢守住“三品一特”安全底线，保障人民群众安心过节。

(责编：王震、吕骞)

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