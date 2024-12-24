人民网北京12月24日电 （记者孙博洋）记者从全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心了解到，截至2024年11月30日，我国数字经济核心产业企业总量达到457.41万家，与2023年底相比增长17.99%，呈迅猛增长态势。

从产业分类来看，我国数字技术应用业企业数量达216.69万家、数字要素驱动业企业数量达196.25万家、数字产品服务业企业数量为23.63万家、数字产品制造业企业数量为20.82万家，与2023年底相比分别增长17.60%、19.64%、16.70%和8.92%。

从区域分布来看，广东、浙江、山东三省数字经济核心产业企业数量位于全国前三，分别为75.35万家、44.04万家和40.03万家，占全国总量比重分别为16.47%、9.62%和8.75%，与2023年底相比分别增长16.68%、21.31%和14.69%。

全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心相关负责人表示，我国数字经济核心产业企业数量快速增长的趋势表明，加快构建数字经济发展体制机制，推动数字经济加快发展创新等举措，已在数字经济和实体经济加速融合、推进数字产业化和产业数字化方面发挥显著作用。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经