新华社北京12月24日电（记者赵文君）市场监管总局24日组织开展“特供酒”清源打链专项行动罚没物资全国统一销毁活动，全国共销毁“特供酒”13.2万瓶，包材9.2万件（套），销毁采取绿色环保、无害化方式进行。

一瓶售价高达上千元的“战友纪念酒”，竟用散装白酒灌装而成；带“军”字号的“特供酒”竟是酒精、香精加色素勾兑而成，成本仅3元……近年来，一些不法生产经营者制售所谓“特供”“专供”“内供”党政机关和军队的酒品，欺骗和误导消费者，破坏市场公平竞争秩序，严重损害党政机关和军队形象。

据介绍，从今年3月起，市场监管总局开展为期一年的“特供酒”清源打链专项行动。专项行动对酒类生产销售环节，以包材库房、成品库房、销售场所等为重点，开展“拉网式”排查；对餐饮服务环节，以酒水单、仓库、结算单等为重点，开展深入排查；以网络交易平台、拍卖平台、广告发布媒介等为重点，对网络商品交易及互联网广告信息开展全面监测排查。

截至目前，专项行动线下检查发现涉嫌违法线索1715条，网络交易监测发现涉嫌违法线索795条，广告监测发现涉嫌违法线索477条，督促平台删除违规商品信息1796条，督促平台删除违法广告、宣传信息855条，关停店铺84家，关闭账号175个。

针对非法制售“特供酒”，市场监管总局印发关于严禁制售“特供酒”的公告，切实提升白酒生产、销售、印刷、包装及电商等行业从业人员守法意识。同时，会同有关部门进行跨部门联合打击，形成整治合力。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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