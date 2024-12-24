记者从国务院国资委于12月23日至24日举行的中央企业负责人会议上了解到，2024年，中央企业坚持在战略性新兴产业和传统产业“两端发力”，产业发展向新求质、向上图强，推进新型工业化迈出坚实步伐。

一方面，中央企业新兴产业布局节奏加快。数据显示，1至11月央企完成战略性新兴产业投资2万亿元，同比增长18.7%，占投资总额比重首次突破40%。

另一方面，中央企业传统产业转型焕发新机。2024年国资央企深入实施大规模设备更新行动，加快数字化转型。今年前三季度，中央企业万元产值综合能耗、万元产值二氧化碳排放同比分别下降2.7%、3.9%。

记者：王希

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