央企前11个月完成战略性新兴产业投资2万亿元
2024年12月24日21:17 | 来源：新华社
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记者从国务院国资委于12月23日至24日举行的中央企业负责人会议上了解到，2024年，中央企业坚持在战略性新兴产业和传统产业“两端发力”，产业发展向新求质、向上图强，推进新型工业化迈出坚实步伐。
一方面，中央企业新兴产业布局节奏加快。数据显示，1至11月央企完成战略性新兴产业投资2万亿元，同比增长18.7%，占投资总额比重首次突破40%。
另一方面，中央企业传统产业转型焕发新机。2024年国资央企深入实施大规模设备更新行动，加快数字化转型。今年前三季度，中央企业万元产值综合能耗、万元产值二氧化碳排放同比分别下降2.7%、3.9%。
记者：王希
设计：王希
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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