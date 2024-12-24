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今年前11个月央企完成战略性新兴产业投资2万亿元

2024年12月24日21:57 | 来源：新华网
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新华社北京12月24日电（记者王希）今年以来，中央企业坚守实体经济，在新兴产业的布局节奏加快，1至11月完成战略性新兴产业投资2万亿元，同比增长18.7%，占投资总额比重首次突破40%。

12月23日至24日，国务院国资委在京举行中央企业负责人会议。这是记者从此次会议上了解到的信息。

今年以来，中央企业经济效益总体平稳、运行质量不断提升。1至11月，中央企业实现增加值9.3万亿元；完成固定资产投资(含房地产)4.2万亿元，同比增长2.2%，四季度稳投资力度明显加大；年化全员劳动生产率同比增长3%，研发经费投入强度为2.6%，同比提高0.1个百分点。

2024年是国有企业改革深化提升行动落地实施的关键之年、攻坚之年。来自会议的信息显示，国资央企加大重点改革任务落实力度，截至11月底，国有企业改革深化提升行动主体任务平均完成率已超过70%。

“2024年国资央企工作取得积极进展和明显成效。”国务院国资委主任张玉卓在会上表示，新的一年，国资央企将聚焦高质量发展主题，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，进一步深化改革、强化创新、优化结构，着力防范化解重大风险挑战，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，高质量完成好“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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