中国针对交通运输市场建设出台意见——

本报记者 汪文正

今年以来，山东港口青岛港全自动化码头持续加大技术攻关力度，不断提升服务质效，较去年同期相比，码头作业效率提升6%，吞吐量提升15%。图为山东港口青岛港全自动化码头。

张进刚摄（人民视觉）

海太长江隧道是“十四五”重点推进的过江通道项目，是目前国内距离最长、断面最大的水下盾构隧道。项目建成后，将优化长江过江通道布局，完善区域高速铁路、公路网络，推动沿江城市群跨江融合发展。图为近日，工人在江苏南通海太长江隧道盾构机“江海号”组装现场作业。

许丛军摄（人民视觉）

统一开放的交通运输市场是有效衔接供需、促进国民经济循环畅通的重要基础。12月23日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》（以下简称《意见》），为打通交通运输堵点难点提出多项举措。

完善交通运输市场制度

业内人士分析，中国在综合交通运输协同发展、管理体制机制、法律法规标准和统计监测体系等方面仍存在堵点难点；交通运输绿色智慧转型升级、安全与应急管理体制机制等方面也存在进一步提升的空间。

在市场准入和退出制度方面，《意见》提出严格落实“全国一张清单”管理模式、将交通运输领域纳入市场准入效能评估重点范围等举措。在价格机制方面，《意见》则提出，完善铁路、公路、港口、民航等领域价格形成机制；加强对国际海运等重点领域价格监测分析；完善政府购买公共交通运输服务机制。此外，《意见》明确“依法平等对待各类经营主体”，在要素获取、准入许可、经营运行、政府采购和招标投标等方面对各类所有制企业依法平等对待。

完善交通运输市场制度，还需破除区域壁垒和市场分割。例如，一些地方性法规仍要求出租汽车驾驶员有当地户口，限制了这一就业群体的自由流动；一些地方要求外地网约车平台公司必须在当地设立分支机构。

交通运输部管理干部学院教授张柱庭表示，《意见》提出“清理和废除妨碍交通运输统一市场建设和公平竞争的各种规定和做法”“动态发布不当干预统一开放交通运输市场建设的问题清单”，有助于进一步破除交通运输区域壁垒和市场分割的难题。

“《意见》深化了铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革，将推动交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展，有利于进一步形成统一开放的交通运输市场。”中国人民大学公共管理学院教授许光建说。

形成统一开放的市场

优化市场要素资源配置、完善市场监管机制和市场制度……张柱庭表示，《意见》将通过加快建设统一开放的交通运输市场，助力构建全国统一大市场，更好促进国民经济循环畅通。

聚焦土地、空域、资金、数据、技术等各类市场要素，《意见》明确了优化设施功能定位、扩大空域资源供给、深化交通投融资改革等多项举措。

用好海量交通运输大数据，有助于发展智能交通、以数据和技术赋能交通运输发展。针对数据要素，《意见》提出，完善各种运输方式数据采集、交换、加工、共享等标准规范，推进数据分类分级管理，编制行业重要数据目录。“交通运输大数据分为政府数据和社会数据，前者主要承担开放共享的功能，而后者要提升其资源价值，包括构建开发利用各种场景等。”张柱庭表示，《意见》相关举措将进一步优化数据要素市场资源配置。

在市场监管方面，《意见》通过完善交通运输市场监管机制，推动形成更加公平、更有活力的市场环境，如加强跨区域监管协作、完善跨部门联合执法机制、强化反垄断和反不正当竞争等。针对众多消费者和从业人员，《意见》就“维护消费者和从业人员合法权益”明确多项举措，涉及消费者权益保护、消费争议化解、改善从业环境和工作条件等方面，保障货车、船舶、出租汽车、公交车等司乘人员和快递员等群体合法权益。

深化重点领域改革

在深化交通运输重点领域改革方面，《意见》提出，稳步推进交通运输领域自然垄断环节改革，鼓励和引导社会资本依法依规参与铁路建设运营，促进铁路运输业务经营主体多元化和适度竞争，支持符合条件的企业自主运营城际铁路和市域（郊）铁路，支持地方控股铁路企业自主选择运营管理模式。

中国信息协会常务理事朱克力表示，打破交通运输领域自然垄断格局，引入社会资本参与铁路等基础设施建设运营，不仅有助于缓解财政压力，还能通过引入先进管理理念和技术手段，提升铁路等交通设施运营效率和服务质量。

为完善综合交通运输法律法规标准和统计监测体系，《意见》提出，将开展综合交通运输相关立法研究论证，推动完善铁路、公路、水路、民航、邮政等行业有关法律法规；健全综合交通运输标准和计量体系，完善综合交通枢纽、联程联运等重点领域标准，加强多种运输方式标准衔接；完善综合交通运输统计调查体系，加快交通基础设施长期性能科学观测网建设，加强对公众出行、交通物流、交通碳排放等的动态监测。

针对低空经济领域，《意见》还提出“持续推进空管体制改革，深化低空空域管理改革，发展通用航空和低空经济”。中国城市临空经济研究中心秘书长马剑认为，发展低空经济需要建立适合中国国情的空域管理模式，低空空管比中高空更加复杂，各地应提升低空空域管理能力，建立安全的低空管理体系，推动低空经济真正落地。

(责编：卫嘉、白宇)

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