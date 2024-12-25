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提升社区服务精细化管理水平（市场漫步）

叶 鸣
2024年12月25日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　社区连着千家万户，社区建设要从居民需求出发。努力做到居民有需求、社区有服务

　　

　　近日，北京某社区统一制作了醒目的楼门牌，赢得居民点赞：“原来的楼牌号太小，有的还褪色了。换了新楼牌，亲友来访好找了，快递员、外卖员配送更方便了。”

　　楼牌号是引人指路的重要标识，但目前不少小区楼牌号存在编制规则混乱、标识位置隐蔽等问题。此次更换楼门牌的社区，向社区居民、快递员、外卖员进行了调研，了解群众需求后，在每个单元的楼门牌上标注了社区名称、每栋楼所属的院落名称以及楼号、单元号等信息，实用有效，给社区居民带来了生活便利。

　　社区连着千家万户，社区建设要从居民需求出发。住房城乡建设部办公厅、民政部办公厅2022年联合印发的《关于开展完整社区建设试点工作的通知》提出，“努力做到居民有需求、社区有服务”。社区建设应顺应居民对美好环境的需要，有空间条件的，可以建设公共活动场地和公共绿地。此外，也可以从细节处着眼，推进社区适老化、适儿化改造，营造全龄友好、安全健康的宜居生活环境。

　　城市治理千头万绪，“最后一公里”在社区，社区建设也有轻重缓急。养老、托育、健身、停车、充电、便利店、早餐店、菜市场、修理店……人民群众期待社区功能多种多样。要聚焦群众反映比较集中的需求，整合力量优先解决。今年，江西省在76个社区开展完整社区建设试点，试点社区在启动建设前，先要摸清设施配套、环境建设、服务治理等问题短板，分清轻重缓急，制定完整社区建设项目清单，逐项落实。

　　在互联网时代，社区建设还要善用智慧化工具。在不少社区，过去骑电动车的居民需要在小区出入口的闸道先停车、再刷卡，才能进出。现在很多社区陆续更换了智能识别门禁，居民出行更方便，小区也更安全。社区建设中引入物联网、云计算、大数据、区块链和人工智能等技术，通过社区数字化平台，整合线下社区服务机构，共同建设便民惠民智慧服务圈。社区运用智慧化工具提供线上线下相融合的生活服务、公共服务等，让社区管理更加和谐有序。

　　社区是距离居民最近的地方。健全城乡社区治理体系，为人民群众提供家门口的优质服务和精细化管理，能够系统推进城市基层治理现代化，共同绘就社区美好生活图景。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月25日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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