产品预订火热，供给持续创新

王 珂 厉 烨

开板！近日，在河北张家口崇礼一家滑雪场，滑雪爱好者驰骋在雪道，体验运动的快乐。在滑雪场的戏雪乐园，游客可以观看企鹅、驯鹿，还能体验马拉雪橇、穹幕影院。“今年游客数量同比上涨35%左右。”该滑雪场负责人说。

今冬，冰雪旅游火热开局。随着一系列促消费政策持续落地，我国文旅消费需求加速释放。各地区各部门加快推进旅游业供给侧结构性改革，创造更加丰富的优质供给，在更好满足多样化、个性化需求的同时，激发文旅消费更大潜能。

文旅深度融合是冬季旅游供给的一大亮点。“在网上看到长沙美食还有花鼓戏，特别想来现场感受一下。”游客王佳说。湖南长沙花鼓戏保护传承中心的线上直播，吸引了很多观众，抖音账号有24万多人关注。中国社会科学院经济研究所课题组的报告显示，演艺类直播蓬勃发展，已成为演艺市场的重要组成部分。传统演艺行业通过直播开展数字化转型，有效触达更多观众，拓展更加广阔的市场空间，带动相关从业者获得更多机遇和收入。

基础设施更加完善。乡村旅游方面，道路、停车场等设施提升，让自驾游更轻松。夜间旅游方面，交通、电力等部门联动，为夜间出游提供便利。在山东济宁“运河记忆”历史文化街区，声、光、电、水雾等技术叠加使用，让游客沉浸式体验运河文化。国网济宁供电公司定期检查相关设施，确保灯光、音响等设备正常运行，保障夜游体验。

文化和旅游部相关负责人介绍，将进一步加强冰雪旅游宣传和市场推广，举办2024年“冬日胜景”全国冬季旅游宣传推广暨全国“欢乐冰雪旅游季”活动，推出新一批全国十大冰雪旅游精品线路，加大冬季产品供给，更好满足冬季旅游消费需求，助力冬季文旅市场繁荣。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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