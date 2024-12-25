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广东将启动虚拟电厂参与电力市场交易

李晓莉 欧阳逸雪
2024年12月25日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　广东省能源局、国家能源局南方监管局近日印发的《广东省虚拟电厂参与电力市场交易实施方案》（以下简称《方案》）规定，满足市场准入条件的虚拟电厂运营商及聚合资源可参与广东电力市场交易。

　　“虚拟电厂是一个管理和调度分布式能源资源的平台。”南方电网广东电网电力调度控制中心自动化部经理赵瑞锋介绍，虚拟电厂通过新一代信息通信、系统集成等技术，把电网中散落的充电桩、空调、储能、分布式新能源等电力负荷聚零为整，是诸多小资源的“代理商”。

　　作为“代理商”，虚拟电厂能“代理”哪些资源参与市场交易？《方案》明确，负荷型虚拟电厂聚合具备调节能力的用户（含用户侧储能）的全部电量，以电力用户身份办理市场注册；发电类虚拟电厂聚合具备独立上网关口的分布式光伏、分散式风电和分布式独立储能等接入380伏/220伏电压等级的资源，以发电项目为交易单元办理市场注册。

　　换言之，负荷类虚拟电厂聚合用户侧的可调节资源，通过调节用电负荷来响应电网需求；发电类虚拟电厂通过整合分布式发电资源，向电网提供电力和辅助服务。

　　作为南方地区首批投入运行的区域级虚拟电厂，广东电网的“粤能投”平台自2021年上线运营以来，已接入多种类型的分布式可调节资源，聚合资源规模巨大，资源品类广泛，响应能力基本接近实体电厂，这为平台下一步“入市交易”奠定了基础。“目前我们正在准备虚拟电厂运营商注册准入流程，争取作为广东首批虚拟电厂参与‘入市’。”南方电网广东电网能源投资有限公司平台事业部副总经理李海东说。

　　目前，虚拟电厂功能作用之一就是补强电力系统调节能力，助力电力系统供需平衡。

　　“之前，广东省虚拟电厂仅以邀约等方式参与市场化需求响应，商业模式有限。”南方电网广东电网广东电力交易中心发展研究部副经理罗锦庆说，自2021年建立并应用需求响应交易机制以来，广东省累计组织交易86次，累计结算补偿资金11.37亿元。

　　“《方案》发布后，除了参与需求响应，虚拟电厂可以报量报价，全电量参与电能量市场交易，还可为聚合用户提供节能等增值服务，实现用户和系统、技术和商业模式的双赢，增强可持续发展能力。”广东省电力负荷管理中心负荷管理部副经理黄友朋说。

　　下一步，广东电网将加快推动分布式新能源、用户侧储能等需求侧资源接入虚拟电厂，组织做好与虚拟电厂相关的资质审核、系统接入、能力校核与认定等，统筹做好负荷管理的具体实施和虚拟电厂的专业管理，为虚拟电厂参与各类市场交易提供支撑服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月25日 11 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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