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激荡起科技强国建设的澎湃力量

刘涓溪
2024年12月25日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。

　　2024年，习近平总书记给科技创新领域的多个团队和个人回信。字里行间，饱含对激发创新动能的殷殷期许，对奋楫笃行再出发的深切厚望。

　　填补行业空白，关键核心技术不断突破。中国一重成立70年来，培育起一支信念坚定、技艺精湛的产业工人队伍。他们苦练内功、提高本领，为国民经济建设提供了一件件高质量机械产品，真正“展现了新时代中国产业工人的爱国心、创造力”；

　　弘扬科学精神，更多青年科技工作者争当创新主角。在中国国际大学生创新大赛（2024）上，来自国内外的参赛选手同台竞技，一大批创新成果竞相出现。他们“在创新实践中增本领、长才干”，如一粒粒“创新种子”正在长成“参天大树”；

　　夯实基础研究，原创性、引领性科技攻关不断深入。在中国海洋大学“崇尚学术，谋海济国”的价值追求下，一代代胸怀蓝色梦想的优秀海洋人才向海图强、逐梦深蓝，坚持把论文写在蓝色国土上，努力“为建设教育强国、海洋强国作出更大贡献”；

　　聚焦自主创新，研发与应用一体两翼、协同发展。40年来，厦门航空始终“坚持改革创新，增强核心竞争力，筑牢安全底线”，攻关突破天枢飞行计划系统等一项项关键核心技术，以更大的决心和更扎实的行动，推动民航业高质量发展。

　　科技攻关是一项长期而艰巨的任务。在总书记回信精神的指引和鼓舞下，各行业、各领域广大科技工作者拿出“人生能有几回搏”的骨气、怀揣放开手脚创新创造的志气、鼓起不畏艰难奋力前行的勇气，不断为实现高水平科技自立自强贡献才智，激荡起科技强国建设的澎湃力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月25日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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