人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一步一个脚印 迈向科技强国（讲述·回信背后的故事（年终特别报道））

2024年12月25日06:05 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图①：嫦娥六号成功着陆在月球背面预选着陆区（模拟动画画面）。
　　新华社记者 金立旺摄
　　图②：江苏盐城东台市条子泥海域的海上风电项目，一台台“大风车”随风转动。
　　周  永摄（人民视觉）
　　图③：我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号。
　　广州海洋地质调查局供图
　　图④：在湖北武汉一家车企的自动化焊装车间，机器人在流水线上作业。
　　新华社记者  肖艺九摄
　　数据来源：国家统计局

　　2024年，习近平总书记给科技创新领域的多个团队和个人回信，指出“为实现高水平科技自立自强、建设教育强国科技强国作出新的贡献”。

　　千锤百炼，在高温环境中将钢锭压塑成型，为制造大国重器提供助力；深入调研，搜集工业设计系统使用需求，研发集成、高效、精准的工业设计平台；向海图强，加速相关领域科技攻关，把论文写在蓝色国土上；逐梦蓝天，自主研发飞行计划系统，实现航空领域关键核心技术的国产替代……在总书记回信精神鼓舞下，各行业、各领域的科技工作者，矢志攻关、奋勇向前，取得了一个个重要成就，推动我国科技强国建设稳步向前。

　　日前，本报记者回访2024年收到总书记回信的4名科技工作者代表，听他们讲述自己立足岗位、奋力创新的新故事新进展，感受创新中国的勃勃生机。

　　——编  者

　　

　　扬起产业工人的自豪感

　　刘伯鸣

　　“苦练内功、提高本领，继续为建设制造强国、推动东北全面振兴贡献智慧和力量”

　　——习近平总书记给中国一重产业工人代表回信

　　在中国一重水压机锻造厂车间，20多米高的水压机耸立其中，“1.5万吨”的标识牌十分显眼。这就是我们干活用的“大锤子”。

　　水压机4根立柱间，是温度高达1000多摄氏度、重达上百吨的钢锭，随着锤头一次次用力下压，钢锭慢慢被压塑成型。

　　作为1.5万吨自由锻造水压机的操作者，我们就像是“挥舞大锤”的铁匠。中国一重致力于核电、石化、冶金等众多领域的大型装备制造。由我们打好的“铁”，将被用在大国重器的制造中。

　　在我们劳模创新工作室展台前，摆放着不少锻件样品。每一个样品背后，都有一段难忘的经历。就拿手掌大的锥形筒体锻件样品来说，这个中部锥体、两头圆环的锻件是核电设备关键锻件，两端大小圆环的圆心必须保持在一条直线上，筒壁厚度也要均匀。在没有任何技术资料可借鉴的情况下，团队依靠传统方式从试验件着手锻造，屡次失败，一度陷入困境。

　　为找到失败原因，我们冒着炙烤的高温，站在钢锭前仔细观察，持续了几个小时。黄豆大的汗珠啪嗒啪嗒地掉在烤热的地面，瞬间化为蒸汽。

　　连续下锤不行，那就从改变锤压的方式着手，间隔一定距离下锤……我摸索总结出的“关键点控制法”被采用。这一次锥形筒体的成功锻造，填补了国内空白，也彻底打破了此类核电设备关键锻件全部依赖进口的被动局面。

　　从普通技术工人成长为全国技术能手、中华技能大奖获得者，30多年来，我独创了50多种锻造方法、40多项锻造技术，攻克工艺难关100多项。我在“打铁”中，打出了作为产业工人的自豪感和成就感。

　　收到习近平总书记回信后，我和团队更有干劲。我们将依托创新工作室，把技艺和创新经验传承下去，千锤百炼，不断为装备制造提供更多更好的材料。

　　（作者为中国一重水压机锻造厂副厂长、高级技师，本报记者祝大伟整理）

　　

　　在创新实践中增长才干

　　周  颖

　　“希望你们弘扬科学精神，积极投身科技创新，为促进中外科技交流、推动科技进步贡献青春力量”

　　——习近平总书记给中国国际大学生创新大赛参赛学生代表回信

　　8年前读本科时，我作为志愿者参与了大学生创新创业大赛。坐在台下，目睹一支支参赛队伍各展其才。那时，一粒参赛的种子在我心中默默生根。8年后，我带着团队自主研发的产品“全球领先的创新结构优化设计软件平台”，以项目负责人的新身份参加中国国际大学生创新大赛（2024），并获得了金奖，实现了自己的梦想。

　　就读硕士期间，在参与某型号国产大飞机雷达天线罩的部分零件优化设计时，我发现，结构设计需要在多个计算机辅助设计软件间反复切换，迭代修改结构设计模型耗时长、效率低、易出错。一个想法在我脑海中浮现：能否研发一款软件，像桥梁一样把所有软件连接起来，只要输入设计标准和要求，就能自动生成最优的设计方案？为此，我们联合几名同学，开展了相关研究。

　　为了解实际需求，团队走访了30多个城市的50多家应用单位，详细记录每款软件系统的使用特点，并进行自主创新，逐步攻克复杂特征建模难、高精高效拓扑描述难、减重增效突破难等瓶颈，于2020年推出第一版设计软件平台。

　　但第一版平台界面粗糙，只能实现一些相对简单的功能，我们马上投入平台的更新迭代中。我们从优化运维上入手，与企业合作收集实际工况数据，优化算法；利用云计算简化软件运行维护工作；在本地版软件基础上开发网页版，让软件使用更便捷。截至目前，平台已经与28家单位合作，同时承接我国航天工业领域的部分设计工作，让世界看到了结构优化设计软件领域的新探索。

　　科技创新不仅仅是理论的推演，更重要的是将科学理论转化为实际的技术应用。作为一名科技工作者，也是一名创业者，我要继续在创新实践中见世面、长才干，努力研发出更好用的国产工业软件。

　　（作者为华中科技大学机械科学与工程学院博士，本报记者闫伊乔整理）

　　

　　奋力破解蓝色密码

　　王  师

　　“以科技发展、国家战略需求为牵引，完善学科设置调整机制和人才培养模式，加强原创性、引领性海洋科技攻关”

　　——习近平总书记给中国海洋大学全体师生回信

　　当听到国际专家评价“这是迄今最综合的贝类基因组数据库，在未来所有种类软体动物组学项目中将被广泛使用”，我和团队成员心情久久不能平静。

　　今年10月，团队的研究成果“面向超过1400个软体动物种类的功能和进化基因组学综合数据库”发布。上线后吸引了来自70多个国家研究学者的近1.5万次访问，成为全球范围贝类研究的重要组学资源中心。

　　软体动物起源于5亿年前早寒武纪，是最大的海洋动物门类，现存种类超过10万种。5年前，研究团队发现国际上尚没有贝类基因组数据库，严重制约对贝类生物学的深度认知和资源开发利用。于是，我们成立了一个小组，集中攻关数据库建设。历时一年，数据库1.0发布，填补了国际相关领域的空白。

　　随着高精度、多维度的功能基因组学数据爆发式增长，数据库升级势在必行。我们进一步联合国内外权威机构，发起了国际万种软体动物基因组计划，成功收集整合了1450个物种的近4200份多组学数据资源。我们还开展了系统生物学分析工具软件包的研发工作，为后期升级打下基础。

　　当得知国外同行也在着手构建贝类基因组数据库时，大家深感时间紧迫，小组成员提出自我要求：“必须短时间、高质量、高效率完成数据库2.0的构建。”攻关过程中，团队面临海量数据处理难题，崂山实验室为我们提供了计算资源支持，中国海洋大学大生命学科超级计算集群提供了分析资源，大家携手合力，共克难关，直到数据库2.0顺利上线。相较于前版，数据库2.0将贝类多组学数据量翻了3倍，数据维度提升2倍，以满足特定研究的深度需求。

　　未来，我们将胸怀蓝色梦想，奋力破解蓝色密码、良种创制关键技术，为建设海洋强国贡献智慧和力量。

　　（作者为中国海洋大学海洋生命学院副院长，本报记者侯琳良整理）

　　

　　助力民航业高质量发展

　　王洪建

　　“坚持改革创新，增强核心竞争力，筑牢安全底线”

　　——习近平总书记给厦航全体员工回信

　　创新是厦航的底色，也是厦航人不懈的追求。依靠自主创新，我们助力中国民航用上了国产飞行计划系统，作为科技攻关团队的一员，我深感自豪。

　　每一趟航班的路线、高度、燃油载量等，都需要通过飞行计划确定。作为航空公司必备的关键信息“大脑”，飞行计划系统与航班安全、运行效率、经营效益紧密相关。

　　长期以来，我国航空公司大多依赖国外的飞行计划系统，不但要支付大量使用费，还不太贴合实际使用需求。

　　早在多年前，厦航现任董事长赵东就提出，“一定要研制出国产飞行计划系统。”锚定创新目标，我们组建专门技术团队，针对多项关键核心技术合力攻坚，实现了导航数据、核心算法、软件代码、基础平台的国产替代，填补了我国在计算机飞行计划系统领域的空白。

　　为了支持越来越多的洲际航线需要，我们又攻克了全球导航数据与洲际飞行计划算法两大难题，在第一代飞行计划系统基础上推出了天枢飞行计划系统（以下简称“天枢系统”）。相比国外系统，天枢系统能将飞行计划制作时间由1—3分钟降至10—15秒，并能为航班规划最优航路、最优备降场、最佳巡航高度层等，在导航数据精度上达到国际一流水平。

　　如今，天枢系统已累计制作超过350万份飞行计划，保障超过65万个航班，每年帮助厦航节约燃油2600吨，减少碳排放约8200吨，此外还推广到4家航空公司使用，实现了安全、经济、绿色效益的多赢。

　　不只是天枢系统，这些年，厦航坚持以改革创新为动力，研制出航班运行控制系统、飞机健康监控与预测维修系统等一系列成果，把关键核心技术牢牢掌握在自己手中。展望未来，我们仍要扭住自主创新这个“牛鼻子”，运用人工智能等新技术加快发展新质生产力，不断提升安全保障、企业管理、营销服务水平，为旅客提供更加美好便捷的出行体验，助力民航业高质量发展和交通强国建设。

　　（作者为厦门航空有限公司总信息师，本报记者邱超奕整理）

　　《 人民日报 》（ 2024年12月25日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家能源局有关负责同志就《煤炭矿区总体规划管理规定》答记者问
　　人民网北京12月24日电 （记者王震）据发改委网站消息，近日，国家发展改革委修订发布了《煤炭矿区总体规划管理规定》（2024年第29号令，以下简称《规定》）。为做好《规定》的贯彻实施，国家能源局有关负责同志答记者问。…
市场监管总局发布标准物质研制生产和计量专业项目考核课程
　　人民网北京12月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局公开发布标准物质研制生产和计量专业项目考核在线教育课程，免费提供相关从业人员学习，加强基层计量技术机构、相关企业计量技术人才队伍建设。 据介绍，课程资源公开发布在中国质量标准出版社教育培训中心等网络学习平台，包含10门标准物质研制生产在线课程和10门计量专业项目考核在线课程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部