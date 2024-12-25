最高海拔超五千二百四十米

图为华能纳古光伏电站一期项目。

陈圣锦摄（人民视觉）

本报北京12月24日电 （记者丁怡婷）世界海拔最高的光伏项目——华能纳古光伏电站一期项目24日在云南迪庆并网发电。电站所在地最高海拔超5240米。

华能纳古光伏电站是华能澜沧江水风光一体化清洁能源基地的重要建设项目，一期项目占地面积达1900亩，大小约177个标准足球场，在4800米至5300米海拔建设32个光伏阵列区，安装约20万块双面双玻光伏组件，总装机规模达10万千瓦。

一期项目建成后，年平均发电量1.58亿千瓦时，可节约标准煤4.74万吨，减少二氧化碳排放12.4万吨。据悉，建设团队攻克了超高海拔沼泽施工、冰碛砾石区域施工、重冰凌光伏板热效率提升等多项技术难题。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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