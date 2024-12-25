人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

世界海拔最高光伏项目并网发电

最高海拔超五千二百四十米

2024年12月25日06:06 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为华能纳古光伏电站一期项目。
　　陈圣锦摄（人民视觉）

　　本报北京12月24日电  （记者丁怡婷）世界海拔最高的光伏项目——华能纳古光伏电站一期项目24日在云南迪庆并网发电。电站所在地最高海拔超5240米。

　　华能纳古光伏电站是华能澜沧江水风光一体化清洁能源基地的重要建设项目，一期项目占地面积达1900亩，大小约177个标准足球场，在4800米至5300米海拔建设32个光伏阵列区，安装约20万块双面双玻光伏组件，总装机规模达10万千瓦。

　　一期项目建成后，年平均发电量1.58亿千瓦时，可节约标准煤4.74万吨，减少二氧化碳排放12.4万吨。据悉，建设团队攻克了超高海拔沼泽施工、冰碛砾石区域施工、重冰凌光伏板热效率提升等多项技术难题。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月25日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家能源局有关负责同志就《煤炭矿区总体规划管理规定》答记者问
　　人民网北京12月24日电 （记者王震）据发改委网站消息，近日，国家发展改革委修订发布了《煤炭矿区总体规划管理规定》（2024年第29号令，以下简称《规定》）。为做好《规定》的贯彻实施，国家能源局有关负责同志答记者问。…
市场监管总局发布标准物质研制生产和计量专业项目考核课程
　　人民网北京12月24日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局公开发布标准物质研制生产和计量专业项目考核在线教育课程，免费提供相关从业人员学习，加强基层计量技术机构、相关企业计量技术人才队伍建设。 据介绍，课程资源公开发布在中国质量标准出版社教育培训中心等网络学习平台，包含10门标准物质研制生产在线课程和10门计量专业项目考核在线课程。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部