三部门联合发布指导目录

本报北京12月24日电 （记者常钦）近日，自然资源部会同国家发展改革委、国家林草局制定了《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》，从资源节约集约利用、产业结构调整等方面明确了鼓励开发利用土地、矿产、森林、草原、湿地、海域等自然资源的方向和要求。

目录归纳提炼八大类自然资源要素支撑产业高质量发展的鼓励性政策措施，包括在土地利用年度计划中优先安排或适当倾斜、优化供应方式、合理确定土地供应价格、享受过渡期支持政策、按原地类管理、申请土地用途兼容复合利用、使用农村集体建设用地等，涉及53类鼓励性产业项目或综合项目。根据相关通知，凡列入鼓励类的项目，在符合国土空间规划和用途管制要求的基础上，自然资源、投资管理和林草主管部门可优先提供要素保障、优先办理相关手续。

此外，相关通知明确严守政策底线红线的具体准入要求，指导地方加强对土地供应、用地结构和时序、开发利用和价格变化等指标的分析研判，及时准确把握市场预期，进一步提高要素保障的精准性和有效性。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经