本报记者 周亚军 曹文轩 董泽扬

图为三亚国际免税城建筑群。

叶龙斌摄（影像中国）

12月17日，习近平总书记在听取海南省委和省政府工作汇报时强调，继续解放思想、开拓创新，攻坚克难、稳步推进，努力把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户，奋力谱写中国式现代化海南篇章。

加紧推进海南自由贸易港核心政策落地，精心做好各项准备，确保封关运作平稳有序。6年多来，政策落地、企业受益、产业成长，自贸港建设带来的获得感、幸福感、安全感显著增强。无论是土生土长的海南本地人，还是建设自贸港吸引来的“新海南人”，都感受到了中国特色自由贸易港的强劲脉搏。他们抢抓新机遇、发力新赛道，书写着同自贸港共成长的奋斗故事。

海南盛畅国际海运有限公司总经理於王杰——

“服务好，效率高，让远洋巨轮更快起航”

船只缓缓驶入水域，浪花翻涌……12月19日，长约200米、载重吨3万吨的无限航区重大件甲板运输船“盛畅777”轮主体结构完工，进入设备安装调试和交船冲刺阶段。

“无限航区，是指船只在遵守相关法律法规的前提下，能航行在海上任何通航水域，包括世界各国的开放港口和国际通航运河及河流。”海南盛畅国际海运有限公司总经理於王杰介绍。

像“盛畅777”轮这样的大型船舶想要“通达远洋”，船舶所有权登记是法律规定的必要程序。不同的船籍港政策不同，对船舶营运将产生直接影响。2020年，《海南自由贸易港建设总体方案》印发，明确提出建立更加自由开放的航运制度，建设“中国洋浦港”船籍港，支持海南自由贸易港开展船舶登记等。随后，相关政策接续出台，构建了从船舶登记、检验、质量管理等全流程配套性制度。

经过多方比较，来自浙江舟山的於王杰决定，在“中国洋浦港”对“盛畅777”轮进行船舶所有权登记。“从事国际航运还有税收优惠。”於王杰说，按照“境内建造的船舶在‘中国洋浦港’登记并从事国际运输的，视同出口并给予出口退税”政策，在符合监管条件的前提下，预计将退税3000万元。更令於王杰舒心的是，海南创新推行船舶登记政务服务改革，仅1个工作日，相关手续便办结。

11月29日，我国首个国际船舶登记管理机构——海南国际船舶登记管理局在洋浦经济开发区揭牌成立，首份“中国洋浦港”船籍港船舶所有权证书便颁发给了“盛畅777”轮。

2024年1—11月，洋浦港口货物吞吐量完成5984.27万吨，同比增长12.4%；洋浦港口集装箱吞吐量完成180.37万标箱，同比增长7.9%。“服务好，效率高，让远洋巨轮更快起航。”於王杰说。

海南大庄园肉业有限公司总经理助理侯华春——

“好政策为我们降本增收”

冬日，海南儋州暖意融融，午间的室外气温达21摄氏度。在洋浦保税港区，海南大庄园肉业有限公司总经理助理侯华春却递给了记者一件厚棉服，“带你到冷库看看我们的货物。”

过穿堂、坐电梯，经申报并做好卫生防护措施后，记者来到零下18摄氏度的冷库内。透过隔离栅栏，可见各类冻肉产品码放整齐。

“公司所属的集团有4个生产基地，分别位于黑龙江、内蒙古、上海和海南。”侯华春说，海南自由贸易港加工增值内销免关税政策的实施，以及背靠国内市场和腹地经济的优势，是吸引企业来海南落地生根的主要因素。《海南自由贸易港建设总体方案》提出，对鼓励类产业企业生产的不含进口料件或者含进口料件在海南自由贸易港加工增值超过30%（含）的货物，经“二线”进入内地免征进口关税。

“目前，生产原材料主要来自澳大利亚、新西兰、巴西、阿根廷、乌拉圭等国。有了加工增值政策，成本降了5%至20%。”侯华春介绍，自贸港还针对高端和紧缺人才出台了“个人所得税实际税负超过15%的部分予以免征”的政策，吸引他来到海南。

据统计，今年以来，公司增值加工业务额超5000万元，预计减免税款近600万元。随着洋浦经济开发区多家企业相继进入肉类加工赛道，前10个月，儋州洋浦从拉美进口的肉类产品总值达5亿元，同比增长488.6%。

“自贸港的好政策为我们降本增收。”侯华春期待，“未来加工增值产业链上的配套企业能更多一些。”

安格国际质量管理技术（海南）有限责任公司总经理王昱华——

“认证出口的赛道终于打通”

“文昌鸡不仅‘走’出了海南岛，还要‘走’向世界。”安格国际质量管理技术（海南）有限责任公司总经理王昱华说，“潭牛文昌鸡送检产品检测合格，符合香港优质‘正’印认证要求，这周内就会发证。有了这张证，可以直接出口53个国家和地区。”

王昱华的公司既帮助境外认证机构在海南完成备案，也帮助海南企业取得境外认证。“从开始对接企业到发出认证证书，上一单花了一年时间，文昌鸡这单只花了两个月。莲雾、榴莲、芒果等一批热带水果的境外认证正在推进，将迎来新年开门红。”

王昱华是“新海南人”。海南建设自贸港后，他和团队来到海南注册公司，办理了人才引进落户。虽然手握境外认证机构的资源，但在运行初期，团队一度面临业务量不足、资方撤资的困境。

最难的时候，政策利好来了。2023年国家出台政策，仅开展出口产品认证业务的境外认证机构无需在中国取得认证机构资质和办理经营主体登记，在海南自贸港经备案即可。随之，海南将境外认证作为扩大开放、对标CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定）先行先试的13条改革举措之一。

政策一出，豁然开朗。王昱华和团队很快推动首家境外认证机构在海南完成备案，首张香港优质“正”印认证证书随之颁发。

王昱华说，境外认证要求高，海南依托热带资源发展特色高效农业，走一二三产融合、高附加值的精品路子，品牌是关键、标准是支撑，要同国际对接，必须首先打通标准。

在省市场监督管理局和农业农村厅牵线搭桥下，王昱华和团队为150多家企业举办公益培训，告诉企业境外认证是什么、有什么用、如何取得，对接潜在客户资源。

今年冬交会上，东方、乐东等地的农业部门提出了热带水果境外认证的需求。“认证出口的赛道终于打通。”王昱华马不停蹄对接服务的同时，积极与境外认证机构接洽合作。

海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司总经理张旭丽感受到取得境外认证的好处。“过去出口走的是海关供港通道，抽检流程多、时间长、成本高。”张旭丽说，现在企业做好规范管理，可以实现到港免检，不仅省时间、降成本、增效益，对接国际市场也更便利了。

中免集团三亚市内免税店有限公司香化区销售店经理刘智力——

“新政策出台后，顾客都敞开了买”

旅游旺季，三亚国际免税城游人如织。人群中，扎着马尾辫、身穿工作服，穿梭在各个品牌柜组之间的，便是中免集团三亚市内免税店有限公司香水化妆品区销售店经理刘智力。

90后姑娘刘智力老家在重庆，因求学来到海南三亚，专业本是俄语，因何从事免税销售？她笑言，大学毕业时一度为工作迷茫，刚好碰上三亚国际免税城开业，于是试着投了简历。没想到这一投，就成了“新海南人”，在免税行业扎了根。

在刘智力的笔记本上，关于离岛免税政策的笔记写得满满当当。自2011年4月海南离岛免税政策实施以来，政策经历多次调整，限制逐步放宽，消费活力更足。“到海南，买免税”成了游客们的共识。

让刘智力印象最深的，要数2020年离岛免税新政策：购物额度提高到10万元，商品种类增加到45类，取消单件商品8000元免税限额。“我刚入行时，要和顾客一起掰着手指数品类、算额度。新政策出台后，顾客都敞开了买。”销售员忙碌于各个柜台之间，晚上回家小腿直发酸。

“虽然忙，却也充实快乐。离岛免税行业发展好了，我们自己才能发展得更好。”从业10年，一路走来，刘智力见证了三亚国际免税城的品牌从原来的300多个扩充到约900个，到2023年底免税销售额超1400亿元。

为优化旅客消费体验，去年4月，海南离岛免税新增“即购即提”“担保即提”提货方式。今年以来，“即购即提”突破150万人次；政策助推下，去年年底，免税城C区正式营业。做好政策讲解、完善服务细节、策划各类活动……“这些年来，我与海南自贸港共成长。新年将近，我们要再接再厉，争取再上新台阶！”刘智力说。

《 人民日报 》（ 2024年12月25日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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