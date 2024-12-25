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重点做好支持扩大国内需求等六方面工作

2025年财政政策将持续用力、更加给力

2024年12月25日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京12月24日电 （记者曲哲涵）记者从日前在北京召开的全国财政工作会议获悉：2025年要实施更加积极的财政政策，强化财政资源和预算统筹，深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，促进经济持续回升向好，为完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局提供有力保障。

　　财政政策将持续用力、更加给力，打好政策“组合拳”。一是提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。二是安排更大规模政府债券，为稳增长、调结构提供更多支撑。三是大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲。四是持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。五是进一步增加对地方转移支付，增强地方财力，兜牢基层“三保”底线。

　　2025年要重点做好六方面工作。一是支持扩大国内需求。大力提振消费，加大消费品以旧换新支持力度，健全公共文化服务财政保障机制，推进实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动。积极扩大有效投资，合理安排债券发行，以政府投资有效带动更多社会投资。二是支持现代化产业体系建设。着力提升科技创新能力，全力支持关键核心技术攻关。加快推动产业转型升级，深入实施专精特新中小企业奖补政策。加强对企业的纾困支持，坚决防止乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。三是支持保障和改善民生。突出就业优先导向，支持教育强国建设，健全人口发展支持政策体系，促进卫生健康事业发展，织密扎牢社会保障网，推动解决人民群众急难愁盼问题。四是支持城乡区域融合发展。确保国家粮食安全，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，有序推进乡村发展和建设，大力推进新型城镇化，促进区域协调发展。五是支持生态文明建设。深化横向生态保护补偿机制建设。加强生态保护和修复，继续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战。稳步推进碳达峰碳中和，推动重点行业领域绿色低碳转型。六是支持高水平对外开放。积极参与全球经济治理，深入参与多双边财经议题讨论，完善关税等进出口税收政策。

　　《 人民日报 》（ 2024年12月25日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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