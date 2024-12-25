原标题：数字平台让供电服务提质增效

◎本报记者 张 蕴

通 讯 员 赵梅芳 周 敏

“在数字化县公司工作台的帮助下，运维人员可快速解决偏远农牧区配电台区异常信息掌握不及时、抢修定位不精确等问题。2024年，台区意见工单数量同比减少32%。”12月23日，国网青海省电力公司海东供电公司（以下简称“海东供电公司”）科技数字化办公室数字化平台运营及对标管理专责周敏告诉记者。

近年来，海东供电公司选取平安区开展数字化县公司试点建设工作，建成了青海数字化县公司工作台，并丰富该工作台的应用场景。

据介绍，数字化县公司工作台集成了配网知识图谱库、企业级工单中心、VR虚拟实训室、共享知识库、数字孪生变电站等多个功能模块，形成了功能强大的数字化管理体系。此外，该平台还通过数据中台实现了对重点客户用电量的实时监测，更好地服务特殊用户。

数字化知识库提高排障速度

利用配网知识图谱库快速排查电网路线障碍，是数字化县公司工作台的应用场景之一。

日前，国网青海省电力公司海东市平安区供电公司运维检修部专责潘磊在制定10kV新五路线路综合检修计划时，同步开展梳理线路历史缺陷及隐患工作。得益于配网知识图谱库的高效应用，他仅用半小时便完成了全部历史缺陷的查阅、处理办法的获取以及相关知识的资料收集。

配网知识图谱库是专门为电力配网领域构建的知识库。它整合了与配电网相关的各种信息，包括故障类型、缺陷处理办法、设备信息、运维经验等。图谱库自动整理分类，查询便捷，为运维人员故障处理和日常运维提供快速准确的知识支持，从而提高工作效率和服务质量。

“以前，我们在判断故障产生原因时，需耗费大量时间在线上线下查阅资料，效率低下。现在，使用配网知识图谱库后，能迅速定位故障，查询缺陷处理办法，文件检索效率提升至5倍以上。”国网青海省电力公司海东市平安区供电公司运维检修部专责相子源说。

目前，配网知识图谱库已归纳知识12300余条，知识检索达7300余条。该知识库的应用，使得运维人员在获取信息时更加便捷，故障处理更加快速准确，从而有效提升了供电可靠性。

数字孪生变电站提升运维水平

运用数字孪生变电站实时监测变电站运行情况，是数字化县公司工作台的另一个应用场景。

“智能分析模块中监测到12类气体数值均在正常状态范围内。”在110kV古驿变电站内，海东供电公司变电运检中心专责程浩正在用数字孪生变电站查看站内设备各项气体数字指标。

数字化孪生变电站是利用数字孪生技术构建的与现实物理变电站相对应的数字化变电站模型。该变电站通过传感器等技术手段采集测遥、遥信、开关变位量等数据，并在数字空间中进行精准建模和实时同步，是现实变电站的一个虚拟“双胞胎”。数字孪生变电站能够直观展示设备的实时运行状况，为运维人员提供了强大的分析工具。

数字孪生变电站可以分析变电站负荷大小、设备健康状态等，精准研判存在的故障和潜在的风险，辅助运维人员有针对性地开展工作，极大提升了变电站设备智能化、运维管理精益化和业务数字化水平。

“此外，数字孪生变电站还集成了变电站典型操作票、工作票及应急预案等具体模型，可模拟工作步骤开展实训，大幅降低了现场培训带来的试错成本。”海东供电公司变电运检中心二次运检班班员蒲明说。

此外，海东供电公司还在数字化县公司工作台的基础上，搭建标签式客户服务数据平台。台区经理借助数据平台，及时应答重点客户诉求，提供差异化服务。客户用电获得感与幸福感大幅提升，95598业务处理满意率达到98.25%。

(责编：杨曦、陈键)

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