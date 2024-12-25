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2024年国内国际十大科技新闻揭晓

陆成宽
2024年12月25日08:45 | 来源：科技日报
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原标题：2024年国内国际十大科技新闻揭晓

　　科技日报北京12月24日电 （记者陆成宽）24日，由科技日报社主办、部分两院院士和媒体负责人共同评选的2024年国内、国际十大科技新闻揭晓。

　　入选的2024年国内十大科技新闻分别是：全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会召开；“拉索”确认首个超级宇宙线源；复粒稻遗传奥秘破译；光子的分数量子反常霍尔态首次实现；世界首款类脑互补视觉芯片研制成功；嫦娥六号实现世界首次月球背面采样返回；国家重大工程深中通道建成开通；异体通用型CAR-T治疗自身免疫疾病获突破；首个国产移动操作系统发布；大洋钻探船“梦想”号正式入列。

　　入选的2024年国际十大科技新闻分别是：全球最大古人类基因库创建；首例脑机接口设备人体移植完成；OpenAI公司文本-视频程序Sora惊艳全球；最大神经形态计算机研制成功；分子玻色-爱因斯坦凝聚态首次形成；嫦娥六号实现世界首次月球背面采样返回；自身免疫性疾病治愈曙光初现；“星舰”上演“筷子夹火箭”场景；第三种磁性材料交变磁体发现；新一代量子芯片纠错能力达到实际应用必要条件。

(责编：杨曦、陈键)
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