刘 萌

原标题：活动频出 多地冲刺岁末年初消费季

随着2024年渐入尾声，2025年元旦、春节等假期临近，各地纷纷推出各类促消费举措，包括启动消费季活动，发放文旅、观影、餐饮消费券等。

在上海，自12月25日开始，南京路商圈将发放2100万元促销优惠券，用千万促销优惠券撬动迎新消费；在广西，12月21日，“一邮三品进景区”促消费活动开幕，奏响“文旅+”融合发展强音，激发文旅消费新活力；在广东，12月20日，2024广东促消费（冬季）暨“123买年货”活动在东莞市启动；在湖北，“惠影湖北 乐享生活”惠民观影活动12月20日启动，将陆续发放共计2600万元电影消费券；在宁夏，12月14日，2024宁夏“服务消费季”暨泾源县“冰雪文化旅游运动”系列活动启幕……

“近期，各地的促消费活动呈现出多元化、融合化、精准化等特点。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，多元化体现在活动形式和聚焦领域丰富多样；融合化表现在跨行业跨领域合作，如“文旅+”模式的推广，将文化与旅游、商业等多元素深度融合；精准化则彰显对消费群体的精准定位与需求满足。这些特点共同构成岁末促消费活动的鲜明图景，有效提升消费者的参与热情与消费体验。

今年以来，随着一系列促消费活动有序开展，消费市场保持平稳增长。国家统计局数据显示，今年前11个月，社会消费品零售总额44.27万亿元，同比增长3.5%。其中，11月份，社会消费品零售总额4.38万亿元，同比增长3.0%。

那么，各地应如何把握岁末年初消费旺季？中国商业经济学会副会长宋向清对《证券日报》记者表示，年底文旅、餐饮、交通、零售等市场消费潜力巨大。各地应着力从政策激励、市场引导和打造消费新场景等方面进一步促进消费市场的繁荣和发展，包括因地制宜发放消费券，推动城乡市场联动，围绕数字、绿色、健康等新型消费开展系列主题活动等。

朱克力认为，优化消费环境至关重要，包括提升服务质量、加强消费者权益保护、加强安全保障与便利支付等，让消费者在享受节日的同时，也能享受到便捷、安全的消费体验。

日前举行的中央经济工作会议提出，大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。

朱克力表示，结合中央经济工作会议部署，大力提振消费的着力点应聚焦在增强消费信心和提升消费能力上。一方面，通过稳定就业、提高居民收入等措施，让消费者有底气、有信心消费；另一方面，可加大扶持力度，通过提供消费券、减税降费等，直接减轻消费者的经济负担。

宋向清也认为，要多渠道多层面增加居民收入。此外，加力扩围实施“两新”政策，强化政策和活动双轮驱动，继续办好系列促消费活动。

(责编：杨曦、陈键)

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