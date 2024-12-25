郭冀川

原标题：供需两端显著增长 算力产业迸发澎湃动能

随着信息技术的日新月异，算力已成为衡量一个国家或地区数字经济发展水平的关键指标之一。政策也进一步为算力产业赋能升级，2023年12月25日，国家发展改革委等部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，成为统筹通用算力、智能算力、超级算力协同计算的重要指导文件。

《证券日报》记者调研发现，一年来，算力资源的布局与调度变得更加科学合理，算力产业的发展方向更加明确，产业链上下游的投资活动也愈发活跃，算力市场的供需两端均呈现出明显的增长态势。

京津冀地区是“东数西算”八大关键节点之一。近日，记者走访了即将建设完工的北京数字经济算力中心，北京电子数智科技有限责任公司CMO、战略与市场负责人杨震向记者介绍，目前机房正在进行机柜压力测试，预计明年4月份正式竣工验收。这里正在打造“AI工厂”，将集成算力基础设施、可信数据空间、AI算力展示、创新孵化与协作等功能，达产后可实现万卡集群智能算力供给。

算力领域投资活跃

算力产业，已成为驱动当前乃至未来数字经济发展的核心引擎。近期，国际数据公司（IDC）发布了《中国智算服务市场（2024上半年）跟踪》报告，数据显示，2024上半年，中国智算服务整体市场同比增长79.6%，市场规模达到146.1亿元人民币。其中，智算集成服务市场更是实现了168.4%的同比增长，市场规模达57.0亿元人民币。这组数据不仅彰显了中国智算服务的强劲增长势头，更是算力产业发展潜力无限、前景广阔的生动写照。

今年，A股上市公司的投资活动十分频繁，如科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”）在今年交付了中国移动长三角（苏州）数据中心冷板式液冷单元项目，湖北省广播电视信息网络股份有限公司参与投资建设光谷智算中心，浙江华铁应急设备科技股份有限公司投资10亿元开展智算业务等。

多个算力项目相继破土动工。宁夏也是“东数西算”八大关键节点之一，正以中卫市为战略要地，全力打造西部数字经济高地。中交智数谷（宁夏·中卫）项目正是这一战略部署的生动实践。今年2月份，该项目正式启动建设，近期一期工程已进入设备安装的关键阶段。

中交（中卫）大数据科技有限责任公司副总经理胡明在接受《证券日报》采访时表示：“中卫市地理条件得天独厚，新能源供应也十分充沛。更关键的是，它与国家‘东数西算’工程和全国一体化算力网络建设的战略方向高度契合。我们将与中卫集群内的数据中心企业强强联合，形成优势互补，共同为全国的数据产业客户提供一站式、高效能的数据服务解决方案。”

胡明认为，全国一体化算力网络的构建，对于数据中心和算力中心来说，无疑是一个前所未有的发展机遇。它打破了产业和地域的壁垒，通过算力、数据、算法的协同融合，大幅降低了交易成本，加速了数字经济在各行各业的广泛渗透和深度融合。

面对算力产业发展的新契机，行业内企业也纷纷调整战略部署，以顺应算力网络建设的新趋势。广州博大数据科技有限公司CEO张永健对《证券日报》记者表示：“我们依托全国布局，精心构建了‘深圳前海智算中心’和‘廊坊智算中心’两大核心据点，并将现有的雍和宫数据中心升级为边缘智算中心，与廊坊智算中心及其他北京市内数据中心形成环绕首都区域的‘同城多点’战略布局。这样的布局不仅确保了数据处理的极低延迟，还能更精确地满足客户的多样化需求。”

张永健介绍，通过大型智算中心、边缘智算中心以及传统数据中心的紧密协同，公司已构建起一个高效能、灵活多变、可持续发展的“算力网络”。该网络以全国一体化算力网络建设为引领，实现了对通用算力、智能算力、边缘算力的统一调配和优化配置，为加速构建高效算力调度体系、助力全国一体化算力网络建设奠定了坚实基础。

中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任、首席数字经济学家陈晓华对记者表示，全国一体化算力网络通过整合和优化全国范围内的算力资源，打破了地域限制，使得算力资源能够更高效地流动和配置，这降低了算力使用成本，提高了算力资源的利用率，从而吸引了更多的算力产业投资。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇补充说：“算力网络的建设推动了算力技术的不断创新和突破。为了满足算力网络的高效、稳定、安全等需求，算力技术企业不断加大研发投入，推动算力芯片、算法、存储等技术的快速发展，这种技术创新进一步增强了算力产业的吸引力。”

让算力资源触手可及

今年以来，我国算力基础设施建设迎来发展浪潮，央地纷纷出台政策，为更多企业和个人打开了通往数字化世界的大门，让算力资源触手可及。

从《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》等政策文件可以看出，在加速构建全国一体化算力网络同时，政策也通过城市算力网建设、面向典型场景创新融合数据应用等措施，推进算力与数据、算法融合创新，促进我国算力产业高质量发展。

杨震说：“目前，我们正在通过国产算力场景验证平台赋能金融、政务、工业、医疗、具身智能等行业，在北京数字经济算力中心实现AI垂类场景化应用与商业化落地。”

科华数据副总裁林清民也对记者表示，公司在积极推进合作伙伴建设，提供更高效能的基础设施智算底座、更多样化的算力资源、更具效率的算力平台。算力基础设施不是先建后用，而是建设和运营紧密围绕用户需求，提供定制化、灵活可扩展的解决方案，确保用户需求始终处于最高优先级。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，算力基础设施蓬勃发展为场景创新提供了广阔的舞台，运营企业可以充分发挥算力基础设施的资源优势，强化工具能力、平台能力，与高校、科研机构等创新主体紧密合作，共同攻克关键技术难题，推动各类产业的创新升级。

此外，随着算力规模的持续扩大和需求的不断增长，能源消耗和碳排放问题也日益成为行业关注的焦点，绿色节能也成为算力基础设施产业可持续发展的必然方向，行业内企业也在积极探索绿色算力技术，降低能耗，减少碳排放，为构建绿色、低碳、可持续的算力产业贡献力量。

在算力基础设施中，数据中心往往是能耗较高的部分，林清民说：“下一代数据中心需要具备极致可靠、超高密度、弹性预制、绿色低碳、多样算力等特性。比如，极致可靠，意味着数据中心的业务连续性始终是其压舱石，超高密度要求数据中心满足AI大模型算力，代表绿色低碳的PUE（评价数据中心能源效率的指标）是数据中心建设与服务企业永恒的追求。”

(责编：杨曦、陈键)

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