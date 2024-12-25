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国务院国资委强调 更好维护资本市场稳定

2024年12月25日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：国务院国资委强调 更好维护资本市场稳定

12月23日至24日，国务院国资委召开中央企业负责人会议，总结2024年国资央企工作，研究部署2025年重点任务。

国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调，要“聚焦高质量发展主题，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，进一步深化改革、强化创新、优化结构，着力防范化解重大风险挑战，持续推动国有资本和国有企业做强做优做大，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，高质量完成好‘十四五’规划目标任务，为实现‘十五五’良好开局打牢基础。”

数据显示，2024年，中央企业运行顶住压力、稳中有进，经济效益总体平稳，1月份至11月份实现增加值9.3万亿元，完成固定资产投资4.2万亿元、同比增长2.2%，年化全员劳动生产率、研发经费投入强度持续提升，资产负债率总体稳定，服务大局坚决有力，保障民生主动作为，有力发挥了国民经济稳定器、压舱石作用。

会议强调，要深刻认识和把握当前国资央企工作面临的新形势新任务，坚持守正创新、内外兼修，对照“五个价值”改进提升各项工作。结合当前形势任务，国务院国资委研究决定，2025年“一利五率”经营指标体系总体稳定、个别优化，“一利”仍为利润总额，用“营业收现率”替换“营业现金比率”，总要求是“一增一稳四提升”，即利润总额稳定增长，资产负债率保持总体稳定，净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业收现率同比提升。

为扎实做好2025年发展改革工作，会议明确了五方面工作要点。其一，要切实抓好发展质量效益提升，着力夯实经营发展基础，加强集团管控和资金集中管理，加大拓市增收、降本节支力度，切实改善经营性现金流，严肃财经纪律，扩大有效投资，树牢科学市值管理理念，更好维护资本市场稳定，持续做好“两拖欠”清理工作，更好发挥在保持经济稳定增长中的重要作用。

其二，要切实抓好自主创新能力建设，增强高质量科技供给，积极承担国家科技重大专项，着力提升原始创新能力，努力突破和掌握更多源头底层技术，加快建设中试验证平台，建设高水平创新生态，推进高效率成果转化，更好发挥在促进高水平科技自立自强中的重要作用。

其三，要切实抓好国有企业经济布局优化和结构调整，聚焦主责主业，加快国有资本“三个集中”，加大力度推进战略性重组和专业化整合，推动重点产业提质升级，抓好产业焕新行动、未来产业启航行动，优化生产力空间布局，更好发挥在现代化产业体系建设中的重要作用。

其四，要切实抓好国有企业改革深化提升行动高质量完成，推动中国特色现代企业制度落深落实，深化企业三项制度改革，以穿透式监管为抓手完善监管体系，国务院国资委将深入推进“一业一策、一企一策”考核，聚焦科技创新强化出资人政策支持，健全全级次穿透式监管体系，更好发挥在构建新型生产关系中的重要作用。

其五，要切实抓好重大风险防范化解，坚决履行维护国家安全责任，强化内控执行刚性约束，确保自身发展安全，更好发挥在统筹发展和安全中的重要作用。

会议要求，要扎实做好岁末年初工作。积极做好重要基础产品的保价稳供，加大迎峰度冬特别是“两节”期间供应保障力度，用心守护人民群众温暖过冬。

(责编：杨曦、陈键)
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