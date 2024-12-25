祝君壁

原标题：建材业创新求变提升含绿量

“您好，这是我们的‘精致’套餐，包含‘国之大者’‘二十四节气’国潮石膏板、龙骨、涂料和防水产品，可以根据您家的需求为您提供定制化设计和服务。”河北省涿州市北新雨燕工坊店内，推广人员杜东山热情地向顾客介绍。

“这个石膏板我在邻居家见过，去年涿州洪灾后，你们援助他家重建房屋，用的就是这个材料，不用贴壁纸，好看又防潮，冬天还能采暖！”一位村民摸着店内具备采暖功能的石膏板说。

北新雨燕工坊是北新集团建材股份有限公司第一家建材产品直营工厂店。在建材行业产品需求下滑、整体业绩承压的背景下，2024年，北新建材家装和县乡业务销量同比分别增长17%、21%，无疑为沉闷已久的建材行业消费升级增强信心。

当前，建材行业发展已到必须主动创新求变的关键阶段，亟需准确把握行业发展新态势，以科技创新为驱动，激活行业发展新动力，推动建材行业实现绿色化转型和高质量发展。

新建材也是国货“潮品”

“建材行业正进入致力于既强更优的4.0阶段，就是要以科技创新为引领，聚焦高端化、智能化、绿色化，推动发展方式的绿色转型、产业体系的现代化、人工智能等新技术的全面渗透，实现建材行业绿色低碳安全高质量发展。”中国建筑材料联合会会长阎晓峰说。

当全面绿色转型成为建材行业的发展方向，智能化、绿色化的新型建材便成为业内“潮流”。

在北新雨燕工坊内，随处可见叠加各种“科技力”，能呼吸、能采暖，集静音、抗菌、防水、防火等功能于一体的建筑材料，这些产品还能实现个性化定制、快速交货、快捷安装。

北新建材位于福州市的国潮专卖店内人流不断，“印象泰山”“十二生肖”等国潮石膏板尤其卖得火热。这些产品通过独特的板面印花技术，将文化元素融入石膏板。“公司研发的高强石膏纤维板实现了高功能性和可饰面性的完美结合。不仅是行业内A级基层板的新选择，还可以变身为各种风格的墙板、吊顶板、家具板和地板。”销售经理李志振说。

聚焦存量房屋修缮提供全方位服务生态链和一站式解决方案，构建全产品营销渠道，是北新建材实现转型升级的主要抓手。2024年《政府工作报告》提出，积极培育国货“潮品”等新的消费增长点。

“无论‘国潮风’多么火热，对我们来说，其本质还是练好‘内功’，提升产品的核心竞争力，推动产业升级。”北新建材党委书记、总经理管理说，针对家装市场，北新建材从研发、生产、市场推广和销售端下足功夫。研发端，通过优化工艺技术，创新满足家装多样需求的功能性产品，推动材料饰面化、功能化和差异化；生产端，成立装配式产业基地，保证产品品质；市场推广和销售端，加强产品“国潮”设计和传播能力，增强品牌文化底蕴和市场辨识度。

挖掘资源综合利用潜力

在安徽海螺集团有限责任公司白马山水泥厂烟气洗涤塔旁，一条管道连接着两个大大的金属球，水泥窑烟气去除粉尘等杂质后，到达吸收塔内被吸附剂吸收形成富液，再通过加热析出95%纯度的二氧化碳，最后精馏出高纯度二氧化碳产品，从而完成碳捕捉、控制碳排放。

水泥在生产过程中会排放大量二氧化碳，减少碳排放、加快绿色转型发展，一直是水泥行业的共识。海螺集团率先建成万吨级以上水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化环保示范项目，成功捕获工业废气二氧化碳并将其变废为宝，每年可回收二氧化碳5万吨。白马山水泥厂相关负责人介绍，该技术是国内首个水泥窑烟气二氧化碳捕集纯化项目。该项目可将捕集的二氧化碳加工成99.9%工业级纯度二氧化碳和99.99%食品级纯度二氧化碳，生产出来的二氧化碳产品可广泛应用于焊接、食品保鲜、干冰生产、激光、医药等领域，不仅为城市工业企业清洁生产提供了新思路，也开辟了一条利用企业副产品创收的新路径，实现社会效益、经济效益双赢。

“建材行业发展循环经济具有得天独厚的优势。”阎晓峰认为，大宗固废综合利用处置具有显著的降碳减污协同效应，是推进资源综合利用、发展新质生产力、促进经济社会绿色低碳转型发展的重要领域。

高温煅烧工艺的窑炉，能够无害化处置城市污泥、生活垃圾等城市垃圾，并且不会产生二次污染，使建材行业成了资源综合利用的“香饽饽”。如今，建材行业年综合利用工业固体废弃物量已超过18亿吨。通过研发“吃”进垃圾、“吐”出水泥的新工艺，水泥企业也能实现生产过程零碳排放，变身环保企业。目前，我国已有350余条水泥熟料生产线配套建设了协同处置生活垃圾、污泥、工业可燃废弃物、危险废弃物等装备。

科技突破支撑创新发展

“已改变世界200年的水泥，与被认为未来能改变世界的十大新材料之首气凝胶，会碰撞出怎样的火花？”极具张力和感染力的画外音响起，东南大学材料科学与工程学院院长佘伟信步走上舞台，隆重推出“世界首创水泥气凝胶”。这是近日召开的建材行业首次集中发布突破性新产品新技术发布会上的一幕，当天发布的6项突破性新产品新技术，不仅展示了建材行业各项研发工作取得的突破性进展，也见证了科技创新给传统行业带来的改变与震撼。

在建筑材料中，有一种新研发的保温材料叫气凝胶，它密度低、重量轻、隔热性能优异，但是成本高昂，在建材领域难以普遍应用。佘伟介绍，“世界首创水泥气凝胶”是以价格低廉的水泥为主要成分的新型气凝胶，成本只有常规气凝胶的二十分之一。“如果我们的房屋都采用这种材料作为保温层，空调和暖气的能耗将会下降一半左右。”佘伟预计，未来水泥气凝胶在建材领域将会有非常广阔的应用前景。

新技术和新产品的发布，不仅促进外界对建材产品的认知与理解，还激发了广大科研人员的积极性和创造性。“我们不仅要在国内应用绿色低碳的产品和技术，还要把先进的绿色低碳研发技术，以及未来的数字智能工厂技术运用到国外项目中，让国内外的每个项目都更绿色、节能、低碳。”中国中材国际工程股份有限公司董事长印志松说，在国际化进程中，将不断研发创新，为全球的绿色低碳发展服务。

(责编：杨曦、陈键)

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