人民网记者 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

·今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。

·贯通宏观、中观、微观。既有明确的宏观指引，又有畅通的中观传导，更让微观层面真实可感、切实受益。

·提升各领域政策在目标设定、工具运用、力度把握、时机选择、节奏控制等方面的一致性和匹配度，以形成最大合力。

北京市大兴区打造面向京津冀的协同发展示范区、江苏省创新财政工具支持培育新质生产力、安徽省用好“六尺巷工作法”探索基层治理新路径……今年以来，多地区积极推行更多改革措施，促使创新成果不断涌现。

今年是全面深化改革又一个重要年份。日前召开的中央经济工作会议在部署2025年工作时，提出“发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效”。

习近平经济思想研究中心研究一部主任、研究员顾严做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，当前，一系列条件成熟、可感可及且有助于经济持续健康发展的改革措施正在加速实施，包括制定全国统一大市场建设指引、发布新版市场准入负面清单和建立未来产业投入增长机制等。

牵一发而动全身。如何评价2024年经济工作，当前经济形势怎么看？

“今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。”顾严认为，综合来看，经济社会发展主要预期目标即将实现，预计今年中国经济增长约5%，对全球经济增长贡献近30%。在外部压力和内部困难增加的复杂严峻形势下，取得这样的发展成效，来之不易、很不平凡。

顾严表示，特别是以下几个方面表现十分亮眼：一是创新的动力更强劲，新质生产力稳步发展；二是绿色的特点更鲜明，“新三样”跑出“绿色加速度”；三是开放的步伐更坚定，高质量共建“一带一路”、自贸区和自贸港建设取得新的标志性成果。

推动经济行稳致远，离不开宏观政策。

中央经济工作会议系统部署了2025年的经济工作，强调“实施更加积极有为的宏观政策”“充实完善政策工具箱”。

顾严分析称，9月26日中央政治局会议之后，相关部委相继公布了一揽子增量政策，市场反应积极正面，社会预期和市场信心稳步回升。

未来一段时间的宏观政策会有什么变化？顾严认为有两个方面值得关注：

一方面，是贯通宏观、中观、微观。既有明确的宏观指引，又有畅通的中观传导，更让微观层面真实可感、切实受益。比如汽车以旧换新超过了520万辆，家电以旧换新、家装厨卫“焕新”带动相关产品销售超过1亿件。

再比如，明年加力扩围实施“两新”政策，更大力度支持“两重”项目，也一定会将宏观层面的政策，通过中观层面的传导，让微观层面有更多的获得感。也就是做到中央经济工作会议要求的，“统筹政策制定和执行全过程”。

政策工具箱另一个方面的特点，是协调经济政策和非经济性政策。如违规异地执法、趋利执法致企业受困、经济受损，社会公众和广大网友对此高度关注。中央经济工作会议专门部署，开展规范涉企执法专项行动。同时还强调，把经济政策和非经济性政策统一纳入宏观政策趋向一致性评估。此举旨在提升各领域政策在目标设定、工具运用、力度把握、时机选择、节奏控制等方面的一致性和匹配度，以形成最大合力。另外，这次会议上还首次明确将监管政策纳入政策的“组合拳”中。

明年经济工作怎么干？

在顾严看来，中央经济工作会议部署的明年各项重点任务均与经济体制改革紧密相连。以全方位扩大国内需求为例，其涉及家庭、企业与政府三方。家庭消费增长需就业、收入及社保支撑；企业投资扩大要有前景、回报与效益保障；政府公共投资及消费则需具备财力、能力与依据，这些方面皆涉及改革议题。

顾严还建议，明年要紧盯重要领域、关键环节进行重点改革攻坚，进一步解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力，推动形成高质量发展新的实际成效。

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(责编：郝帅、吕骞)

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