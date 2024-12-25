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今年预计完成交通固定资产投资约3.8万亿元

2024年12月25日09:06 | 来源：经济日报
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原标题：今年预计完成交通固定资产投资约3.8万亿元

　　本报北京12月24日讯（记者齐慧）近日召开的2025年全国交通运输工作会议透露，2024年我国交通固定资产投资保持高位运行，预计全年完成投资约3.8万亿元，交通运输经济运行总体平稳、稳中有进。

　　2024年，我国铁路营业里程超过16万公里，其中高速铁路超过4.6万公里；新增公路通车里程约5万公里，其中新改（扩）建高速公路超过8000公里；新颁证民用运输机场5个。

　　客货运量保持增长。预计全年完成跨区域人员流动量约645亿人次，同比增长5.2%左右；完成营业性货运量约565亿吨，同比增长3.5%左右。预计完成港口货物吞吐量约175亿吨，同比增长3.4%左右。

　　交通运输部相关负责人介绍，明年交通运输工作将进一步全面深化改革，稳定交通运输有效投资，深化交通物流降本提质增效，推动交通运输科技创新和产业创新融合发展，防范化解重大风险，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

(责编：杨曦、陈键)
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