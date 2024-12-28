就业、收入、经营……新年将至，生活中的急事、难事、烦心事如何化解？近日召开的中央经济工作会议将一条条“问题清单”针对性地转化成了“任务列表”。

当前，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，其中一个方面是部分企业生产经营困难。

中央经济工作会议提出，“针对企业经营中的关切诉求，加强政策支持和优化监管服务”，还在明年的重点任务中明确“出台民营经济促进法”“开展规范涉企执法专项行动”等工作。

12月21日，备受关注的民营经济促进法草案提请十四届全国人大常委会第十三次会议审议，意味着该法进入立法程序的重要阶段。

与此同时，助企“实招”也在加紧释放。

2024年11月至2025年12月，工业和信息化部等五部门联合举办“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，为中小企业引入更多金融“活水”。国家发展改革委强调，更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设。

数据显示，今年前11个月，规上私营企业工业增加值同比增长5.3%，比去年同期提升2.5个百分点；第二产业民间投资同比增长12.8%；民营企业外贸增长较快，以人民币计价的民营企业进出口总额同比增长8.7%，比我国进出口总额增速高3.8个百分点……据国家发展改革委民营经济发展局分析，随着存量政策和增量政策组合效应进一步释放，民营经济运行中积极因素增多。无论从“形”和“势”，还是从“质”和“量”看，我国民营经济发展均呈现稳中向好的发展态势、长期向好的发展大势。

如果说企业经营关系到经济社会运行中的中观主体，那么居民收入就与微观层面的一个个家庭息息相关。对此，中央经济工作会议在概述明年的工作目标时指出，要“促进居民收入增长和经济增长同步”。

近日，多个部门密集发声，对促进居民增收打出政策“组合拳”——

12月16日，人力资源社会保障部党组召开扩大会议，明确把“促增收”作为重点工作之一，不仅提出“大规模开展职业技能培训，着力促进技能劳动者增收”，还要“完善工资收入分配制度”，更好地体现人力资源价值。

12月23至24日召开的全国财政工作会议强调，适当提高退休人员基本养老金，提高城乡居民基础养老金，提高城乡居民医保财政补助标准。

12月24日，农业农村部党组理论学习中心组召开扩大学习会，强调要以大力发展乡村富民产业为抓手，千方百计拓宽农民增收致富渠道，并且要“增加农民就地就近转移机会，稳定农民务工收入”。

就个体层面而言，就业是民生之本，收入之源。据统计，2025届高校毕业生预计规模1222万人，同比增加了43万人。为更好保障求职者“工作好找”同时还能“找好工作”，会议确定，“实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划，促进重点群体就业”“促进重点群体就业”。

近日，山东推出20条促进高质量充分就业的实施意见，提出到2030年，每年城镇新增就业规模保持在110万人以上，新增高技能劳动者100万人以上。海南推出20条关于关爱服务新就业群体的措施，从强化赋能成长、权益保障、关爱保障等方面，帮助灵活就业群体解决急难愁盼问题。

由此可见，只要信心不滑坡，办法总比困难多。中央经济工作会议召开以来，各部门、各级政府已经紧锣密鼓地开展工作，努力把各方面积极因素转化为发展实绩。我们在正视困难的同时更要坚定信心，相信拼搏和奋斗终将迎来共享发展成果的美好未来。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：方经纶 杨菁菁（实习）

摄像：史新培

剪辑：石雪

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专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、高雷)

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