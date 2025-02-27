民营企业是中国经济的“毛细血管”，也是科技创新的“主力军”。作为国有大型金融机构，中国人寿坚决贯彻落实党中央关于促进民营经济发展壮大的决策部署，充分发挥保险、投资、银行三大业务板块协同发展综合金融优势，努力为民营企业送上金融“及时雨”，切实支持民营经济高质量发展。

丰富保险保障 织密民企风险防护网

中国人寿坚守保险本源，持续加大对民营企业风险保障力度，不断拓展服务广度和深度，全力为民营经济发展系上“保险绳”和“安全带”，其中2024年在食品安全、生产安全等各领域责任保险提供保障超100万亿元，助力点旺民营经济“烟火气”。

在云南，中国人寿寿险昆明分公司通过创新开发“掌上保”线上服务平台，为中小微企业量身定制“员福保”“客安保”等一系列意外险组合产品，不仅显著降低企业在面临事故风险时的经济压力，更在无形中为企业员工和客户构筑了一道坚固的安全防线。2024年，分公司累计服务企业超6000家，为企业员工提供超45万人次的风险保障，累计理赔案件超43000件，理赔总金额达6287万元。

在浙江，中国人寿财险浙江省分公司创新推出“网络安全险+”项目，突破传统险种重点关注事后理赔的模式，转变为向企业提供事前、事中、事后全过程的网络安全服务，帮助投保人应对网络安全事件引起的财产损失、第三方责任损失等风险，降低企业的经济损失，并提供漏扫、防护及修复等服务，切实提升中小微企业网络安全防护能力。

工信部发布的数据显示，在我国专精特新中小企业中民营企业占比达95％左右。与大中型成熟企业相比，“专精特新”企业风险抵御能力较弱。面对“专精特新”企业在经营发展过程中遭遇的这些风险，中国人寿一方面全力完善科技保险产品体系，参与专利保险、首台（套）重大技术装备保险、新材料首批次应用保险试点，探索开展首版次软件保险、网络安全保险、知识产权保险等业务；另一方面针对科研人员、科技企业家、“双创”重点群体持续开发特色金融保险产品，提供职业责任、人身意外以及健康养老等保险保障服务。2024年，中国人寿服务专精特新“小巨人”企业近9700家。

强化资金供给 畅通民企多元融资渠道

中国人寿坚决落实稳经济稳增长系列政策措施，面对民营企业融资难的窘境，以及复杂多元的金融需求，除提供保险保障外，还进一步加大普惠投资和信贷投放力度，促进民营经济做大做优做强。2024年，中国人寿保证保险支持2729家小微企业获得融资额近64亿元；截至2024年末，全集团支持民营和中小微企业发展存量投资规模超2400亿元，集团成员单位广发银行普惠型小微企业贷款余额超1960亿元。

在北京，中国人寿集团旗下资产公司发起设立“中国人寿-北京科创股权投资计划”，规模50亿元，以S份额方式投资北京市科技创新基金，投资领域涵盖新一代信息技术、医药健康、集成电路、智能制造等多个硬科技领域，成功孵化培育众多优质科技企业，其中在支持民营企业方面，已覆盖超1200家。

在广东，广发银行佛山分行推出“制造业升级厂房建设贷”产品，为广东中柔实业控股有限公司提供资金支持，专项用于企业新建项目厂房建设及生产设备配置，助力企业焕新升级；广发银行深圳分行仅用时两周，为国家级高新技术企业深圳理士电源发展有限公司发放贷款5000万元并协助企业获批人民银行科技创新再贷款补贴。

在四川，中国人寿财险四川分公司积极对接地方政府和银行，探索出一条通过“政银保”模式服务实体经济融资的有效路径。分公司联合政府、银行创新推出“专利质押贷款保证保险”项目，以知识产权、专利权为抵押，通过“政府+保险+银行”模式推广，帮助小微企业降低融资成本并获得融资支持，为小微企业融资开辟新途径。截至2024年12月底，累计为多家小微企业提供融资支持超1.2亿元。

中国人寿通过股权、债权等多种方式，全力帮扶民营企业。例如，集团旗下国寿健投公司发起设立总规模达500亿元国寿大健康基金，已在生命科学、医疗科技、医疗服务、数字医疗等领域投资超60家医疗健康企业，90%以上为民营企业，科技型企业占比超70%，“专精特新”企业占比超60%；国寿投资公司发起设立规模约50亿元国寿科创基金，主要关注算法科技、物联网、先进制造、新医疗与新消费等投资方向，已成功投资小度科技、清陶能源、高景太阳能等行业龙头民营企业。

践行社会责任 营造健康发展新生态

中国人寿坚持将社会责任融入公司治理之中，积极探索建立自身成长与贡献社会兼具的商业模式，通过大力提高服务质效、创新公益支持模式、构建ESG体系等举措，持续优化民营经济发展生态，全方位护航民营企业行稳致远。

在山东，中国人寿寿险公司通过旗下重大资产运营项目，以“暖心服务+智慧空间+生态共建”为核心，多维度助力民营企业降本增效、激发活力。公司专业团队提供“入驻开荒+日常管家”服务——从免费清洁、设施设备检修到快递代收、衣物干洗，企业只需专注核心业务，琐事交由“楼宇管家”一站式解决。其中，山东项目已累计为超20家企业提供免费开荒服务，客户满意度达100%。

在广东，广发银行中山分行创新落地可持续发展挂钩贷款，为中山某纸业有限公司提供金融支持，助力企业节能减排。

在内蒙古，中国人寿财险兴安中心支公司为内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司开展现场风险减量服务工作，协同浙江国科卓越风险管理技术有限公司查阅和收集消防人员安全管理等相关制度，对企业生产车间、酒窖、配电室、粉碎车间、锅炉房等标的进行风险查勘，并针对存在的风险隐患提出整改建议。

广发银行一方面积极执行减费让利政策，近两年累计为科技创新、绿色金融、战略新兴及制造业等重点领域补贴超14.3亿元，另一方面积极搭建融资场景，不断为民营经济成长提供攻坚克难的“扶手”。

中国人寿将持续深化金融供给侧结构性改革，以更精准的保险保障、更畅通的融资渠道、更智慧的生态服务，推动民营经济从“安心发展”到“大显身手”，在服务中国式现代化建设的新征程中谱写高质量发展新篇章。

(责编：董童、李源)

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