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2025年春运创历史新高 高铁、自驾、入境热潮共绘“流动中国”

2025年02月28日08:37 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）从铁路进入“无纸票时代”到摩托大军 “退场”再到C919“上岗”，2025年春运创下多项历史新高，展现了“流动的中国”的活力与温情。

据交通运输部公布的春运数据，2025年春运全社会人员流动量截至2月22日达到90.2亿人次，同比增长7.1%，创历史新高。

2025年春运，铁路旅客发送量达5.14亿人次，同比增长6.1%，创春运历史新高。单日售票量最高达2162.6万张，创历年春运单日售票量新纪录。

2025年春运成为首个完全实现“无纸票”的春运，乘客无需再排队打印纸质车票或报销凭证，极大简化了乘车流程。

截至目前，我国铁路营业里程16.2万公里，其中高铁里程4.8万公里。春运前投用的185组新造时速350公里复兴号动车组进一步提升了运力。

10多年前，珠三角“摩托大军”浩浩荡荡，现在汽车自驾已成为主力。2025年春运，公路人员流动量超83.9亿人次，其中自驾出行71.7亿人次，占总出行量超过78%。

同时，随着新能源汽车的发展，2025年春运期间全国高速公路上的新能源汽车日均流量同比增长60%。公路沿线的充电服务保障成为交通运输部门的重要工作。

来自交通运输部的数据显示，截至目前，全国高速公路服务区（含停车区）累计已经建成充电桩超3.3万个、充电停车位超4.9万个，除少数高海拔服务区外，基本实现了全覆盖。

2025年春运期间，国产大飞机C919首次大规模投入春运，共执飞航班近3000架次，运送旅客近30万人次，舒适性和安全性受到乘客好评。

随着过境免签政策全面放宽，不少外国朋友趁着春节入境中国。春运期间日均国际客运航班1921班，较2024年同期增长27.1%。今年春节假期，我国共接待来自175个国家和地区的入境游客逾343万人次，同比增长6.2%。

(责编：王连香、吕骞)
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