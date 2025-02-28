人民网北京2月28日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，“十二五”国家重大科技基础设施综合极端条件实验装置（以下简称“装置”）26日正式通过国家验收，这标志着我国建成了国际先进的同时具备极低温、超高压、强磁场和超快光场等极端条件综合实验能力的用户装置。

该装置能够模拟极端温度、压力、磁场等条件并综合使用，可以提供多种在综合极端条件开展材料制备、物性表征、量子调控和超快动力学过程的研究手段，为材料科学、物理学、化学等领域的研究提供前所未有的实验平台。借助装置，科研人员可以开展非常规超导、拓扑物态、新型量子材料与器件等方面的研究工作，并可在物理、材料、化学和生物医学等领域开展超快科学研究，探索极端时空尺度上的物质结构信息和动力学信息，在若干重点领域方向产出一批关键性、原创性、引领性重大科技成果。

未来，装置将成为国际科研合作与交流的重要平台，面向全球开放，吸引全球顶尖科学家和团队前来开展合作研究，提升我国在国际科技舞台上的影响力。

(责编：赵竹青、吕骞)

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