人民网记者 王连香

（视频剪辑：王连香）

2月28日，中国铁路西安局集团有限公司（下称西安铁路局）再次开行“环秦岭”银发旅游专列，这是今年以来西安铁路局首趟跨省银发旅游专列。据悉，200余名旅客正式开启旬阳古城、蜀河古镇、阆中古城等地的踏青慢旅行。

数据显示，2024年国铁集团组织开行的旅游列车共运送游客超100万人次，其中老年游客占比近80%。银发经济正在文旅市场中逐年显现出巨大消费能量。那么，银发旅游列车和普通列车有何区别？都能开去哪儿？车票怎么买？一起来了解。

银发列车与普通列车有什么区别？

银发旅游列车串联了多个旅游点，可以在景点车站停留等待，实现“车随人走”的灵活安排。在硬件设施和乘车体验上，银发列车根据老年群体的需求进行了优化，兼具舒适性与适老性。比如部分列车上，卧铺采用加宽加厚设计，卫生间设置紧急呼叫按钮，洗手台配备防滑扶手，车上还特别设置医疗护理区，为老年人提供必要的医疗服务。

只有老年人能乘坐银发列车吗？

银发旅游列车虽以服务老年人为主，但并不仅限于老年人乘坐，家人可以陪同。设计初衷就是为了满足老年人对舒适、安全、便捷旅行的需求，同时也充分考虑了家庭出游的场景，使其成为适合全家共同参与的旅行方式，是一种温馨的旅游出行选择。

银发旅游列车都有哪些旅行线路？

游客可以乘坐列车前往自然风光优美的桂林、张家界，感受山水之美；也可以探访古都西安、洛阳，体验深厚的历史文化；还能前往海南、云南等地，享受温暖气候和独特民俗。此外，还有草原之旅、丝绸之路等特色主题线路，满足游客多样化需求。

银发列车如何定价？都包含哪些服务？

据了解，银发列车的价格采用“一价全包”的形式，涵盖交通、住宿、餐饮、景点门票及导游服务等费用。产品价格因线路、行程距离、服务内容及铺位等级的不同而有所差异。

银发列车都有哪些购票渠道？

可通过铁路12306官方平台中“旅游专区”了解旅游列车的相关信息，选择出发日期、行程路线以及所需的旅游产品套餐。游客也可以选择在铁路旅行社实体门店购票，工作人员会提供详细的咨询服务。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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