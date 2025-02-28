本报记者 王昊男 孙 振

京东物流亚洲一号北京智能产业园内，自动分拣机快速分拣包裹。

罗晋业摄

北京平谷区一家农业合作社工作人员直播销售本地农产品（资料图片）。

马平川摄

快递员邢万良在分拣包裹。

蔡春阳摄

北京朝阳公园泡泡玛特城市乐园内，游客与国漫IP形象合影。

本报记者 孙 振摄

引 子

“构建新发展格局，迫切需要加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场”。习近平总书记强调。

小包裹的故事，恰是全国统一大市场加快建设的生动注脚。

故事的主人公，是穿梭在城市乡村的快递员。36岁的邢万良是其中之一。在北京平谷区京东快递北京马坊营业部，他开着载重量1.5吨的厢式货车，送了12年快递，每天跑140多公里山路。2024年，邢万良们努力奔跑，我国快递业务量突破1700亿件。

故事的主人公，又远不止快递小哥。小包裹，连接千城百业，连通生产与消费。开春探访“小包裹里的故事”，看到的是消费旺、生产忙、物流畅，各类要素资源加速流通，折射中国经济持续向好。

小包裹里，有着怎样的故事？记者跟随邢万良走村串巷。

小包裹里看消费

消费热，体现新场景，折射创新力，民营企业有信心

小包裹里装着什么？

走近邢万良的货车厢——快塞满了！一大早刚分拣完，70多件包裹，有家用百货、米面粮油，还有文创玩具、小家电、数码产品。

“这是一上午的送件量，下午还有一车。一天两趟，大约150件。”邢万良说，刚送快递时，他一个人跑两三个乡镇，一天送约60单，现在跑一个乡镇，送件量翻了一番还多。

京东快递在平谷区设了3个营业部，邢万良所在的北京马坊营业部，配送区域涵盖平谷的159个村、8个社区，约2/3是山区。营业部负责人蔡春阳介绍，2016年他刚到这里工作时，营业部一天送件量不到3000单，多是日用百货；现在一天送6000多单，春节期间达到1.2万单，小家电、数码产品等占了约1/4。

从“买得到”到“买得好”，消费热情是如何点燃的？

登录京东、天猫、抖音商城等电商平台，“政府补贴”专区均设在首页显眼位置。今年1月，“两新”政策加力扩围，手机、平板等数码产品成消费热点。京东消费及产业发展研究院负责人董菲说，他们第一时间携手商家积极备货，还利用大数据技术促销：根据数码产品类型和销售热度等，向不同年龄消费群体精准推送、引导消费。

平台助推，企业发力。在北京工作的王靖，2月13日入手了一台荣耀300Pro新手机，除政府补贴500元，还享受到300元“企业补”。当天，《哪吒2》电影票房破百亿，作为电影合作伙伴之一的荣耀公司推出“哪吒破百亿 荣耀送十亿”活动，消费者凭电影票购买荣耀300系列手机，最高优惠300元，着力将电影热、文化热转化为消费热。

消费热，体现新场景——

当下，全国超过2000家荣耀门店变身“哪吒”主题潮玩空间。“买手机，感受到不一样的消费体验。”王靖告诉记者，电影首映当天，她便购票观看，还购买了泡泡玛特推出的《哪吒2》天生羁绊系列手办。如今，这款与电影版权方合作、于首映当天推出的手办产品，市场供不应求，网上预订，发货日期排到了今年6月。

这些年，泡泡玛特与国内外艺术家合作，设计打造了众多国漫IP形象，并以此开发出潮玩手办、搪胶毛绒等多品类产品。它们是消费产品，也是消费场景：步入位于北京朝阳公园的泡泡玛特城市乐园，市面上的爆款潮玩手办，一下子“动了起来”，与游客开启互动表演、情景游戏。这个占地4万平方米的城市乐园，春节期间，每天接待游客人数都接近最大限流量。

消费热，折射创新力——

多年前，一款国外动漫IP产品，占到泡泡玛特门店销售额的30%。产品热卖的同时，高额版权费、IP使用费，都被国外公司赚去了。近年来，泡泡玛特加大研发投入，设计开发自己的IP产品。迄今，公司已有两个IP产品年营收能力超过10亿元，10个IP产品年营收能力过亿元。

今年以来，荣耀300系列手机迎来“两连增”：1月20日起，手机等3类数码产品购新补贴落地，带动日均销量比之前增长近1倍；2月13日之后，又在此前基础上增长约10%。“销量好，靠政策，更靠创新。”荣耀公司销售运营部经理黄锴表示，该系列机型最为人称道的，是其顺畅的AI技术服务体验。截至2024年底，荣耀已持续投入人工智能技术研发费用逾百亿元，完成有关专利逾2000项。

消费热里看信心——

“哪吒”手办，预售订单真要到6月才能发货？“公司每周都有新品上市，多个品类热销。”泡泡玛特国际集团公共事务总经理王涛坦言有紧迫感，但干劲更足，“近期，我们临时调整了热门产品生产计划，增加代工合作，全速扩大产能，争取提早发货。”

前不久，荣耀300系列手机生产线紧急招工、扩能，产能比今年初提升了约25%，预计4月将提升约50%。黄锴感慨，“超大规模的市场潜力，让我们充满信心。”

信心在当下，也在未来。

采访中，谈起产品，不少企业主打“智能”“节能”；谈起发展，“高科技”“绿色”成为高频词。

2024年实施家电以旧换新以来，美的生产的空调、冰箱等家电产品销量持续增长。这得益于企业的绿色转型，大部分高能耗产品已停产，而补贴更多面向节能产品。“前几年，技术攻关、改造产线，虽然我们投入很大，但利在长远。”美的智能家居事业群有关负责人殷胜表示，今年还要加大节能产品研发，“助力绿色转型和高质量发展，我们民营企业大有可为！”

小包裹里看流通

流通快，得益于数字化转型、多部门跨区域联动，市场发展有活力

小包裹，品类多，跑得还快！

打开手机工作平台，邢万良向记者展示他派送的订单，每一单都有时限要求。不同订单，还对应不同产品类型：211限时达、京准达、京尊达……北京马坊营业部九成以上配送区域，实现京东自营产品“当日下单、次日可达”。

怎么做到的？邢万良打趣道，“不只我一个人跑得快！”

过去“人找货”，现在“货找人”。在占地14万平方米的京东物流亚洲一号北京智能产业园，每秒跑5米的穿梭车横向拣货，每秒跑3米的提升机上下找货，它们在偌大的仓储区纵横穿梭，从超过4.3万个品类、100多万件商品中，将目标货物送到拣货员面前……整个园区，日均出库商品30万件，最高超过50万件。

商品出库快，运送更快。智能化车货匹配平台，自动调配运力。“空车等货的情况少多了。”常年跑仓库、分拣点到快递营业点的市内线路，京东物流货车司机赵东亮直呼：“跑出了‘科技范’——车上有定位，车内有导航，拥堵实时规避，走的都是最优路线。”

快的背后是什么？

新质生产力，助力物流提质增效。北京发展数字经济，引导交通物流行业数字化转型。以行业企业京东为例，政府支持，院企合作，企业持续加大人工智能等领域研发，年均研发投入超过30亿元。

多部门联动，高效办成一件事。以前，新能源货车非早晚高峰时段进北京五环内，要办昼运通行证，审批时间长；2024年11月，交通运输、生态环境等多部门网上办公，企业一趟不用跑，3个工作日领到电子通行证。仅4个月，北京已为物流企业和需求单位线上办证约1.3万件。

跨区域协同，打通堵点难点。“现在，货物到货仓的时效更有保证了。”京东物流北京公路长途运力负责人史中华说，不同省份对货车通行区域、线路、时段等要求不尽相同，以前最怕遇上限行管制，货进不来。现在，区域间通行效率不断提升，一些省份与企业建立月度沟通机制，遇上临时限行等情况，企业提前得知，及时调整路线。

快的背后，是各地区各部门心往一处想，全力降低全社会物流成本——

北京市内，现代物流基础设施网络加速构建：发展改革、商务、交通运输等多部门协力，正改造升级通州马驹桥等原有4个物流基地，新建房山窦店等2个物流基地，同步建设28个物流中心、46个配送中心……

北京市外，新的物流场景正在拓展：2024年，跨越京津冀三地的京津塘高速自动驾驶测试全线开放，从北京途经河北廊坊到天津港，全程无需接管，自动驾驶重卡实现三地联运……

快，带来了什么？一座仓里有答案。

依托各地物流基础设施网络，美的在全国布设了超过100座仓储配套，春节期间，家电实时发货“不打烊”。“过去‘一仓发全国’，现在‘多区域分仓’，接到订单后就近发货，大幅降低成本、提高时效。”殷胜感慨，“流通快，带旺了消费，带好了服务。”

沃尔沃汽车4S店售后零部件备货仓里，零部件品类多达2万余个。遇上客户售后维修，要避免相关零部件缺货，保证供得上；还要兼顾物流成本，争取供得便宜。这道“汽车售后零部件供应链管理”的行业难题，京东正帮沃尔沃寻找最优解。

利用大数据技术，精准计算各类零部件消耗频率，合理安排不同品类库存；精确计算各仓库到不同城市的物流成本，优化仓网布局——原先，沃尔沃在北京等4地设有4个仓，如今，4个仓的面积缩减，又先后在沈阳等5地增设5个仓。仓多了，整体物流管理成本却降了，相关供应链运转效能提升了。

这座仓的故事，始于一盒冰淇淋。几年前的盛夏，一位沃尔沃高管在京东网购了一盒冰淇淋，货到了，没有化。因为快，沃尔沃开始和京东洽谈，开启常态化合作。

供应链转起来，产业跑起来……流通快，正不断激发市场活力，畅通实体经济“筋络”。

小包裹里看民生

民生暖，消费品更快下行，农产品更好上行，乡村市场潜力大

完成每天的配送，邢万良还要忙活：把揽收上来的快递分拣好，集中装车、发运。北京马坊营业部，日均揽收快递逾1500件。

揽收的有什么？蔬菜水果、农特产品占一半以上。拎起一箱10斤重的果蔬礼盒，邢万良算起账：发往北京主城区，算上助农项目补贴，快递费不到15元；到了每年6至9月平谷大桃盛产季，快递费更低，10斤的大桃，发往京津冀地区，不到10元。

快递费是怎么降下来的？

这事儿，要从平谷区的乡村快递代收点说起。代收点，不过几平方米区域，或是村两委办公场地留出一小块，或是对村便利店改造提升，腾出小部分空间，用于代收快递。村民收快递，可以上代收点取，也可以由村网格员送。

镇罗营镇五里庙村网格员史立新，每天给村民送约80件快递，派送1件，收入3毛钱。靠送快递，他每月多收入好几百元，还拉近了和群众的距离，“每天都往乡亲们家里跑，家长里短，大事小情，随时帮着解决。”

小小代收点，作用可不小。约948平方公里的平谷区，山区、谷地、平原各占1/3。过去，许多村民收、寄快递，要跑好几公里到镇上的快递营业点。“那时快递进不了村。”史立新坦言，进村，快递公司就要到村里设点，人工、房租、水电成本不低，每天单量又没那么多，不划算。“现在，快递送到代收点，我们完成派送‘最后一公里’，再把揽收的快递集中送交快递员。”

发挥作用的不只代收点。一些小的快递公司，在镇上也没有营业点，快递又是怎么送到村里的？

这两年，平谷区探索“交邮合作”，非高峰时段，途经镇、村的部分公交车既载客，也载货；探索“邮快合作”，乡镇邮政所每天给村里送报纸时，把公交车拉来的快递，顺道送到各村代收点。如今，平谷区274个建制村，已实现快递末端网点全覆盖。

全覆盖，打通了消费品下行“最后一公里”，也畅通了农产品上行的“最初一公里”。这段时间，大兴庄镇西柏店村订单不断。村党支部书记吴宝满说，眼下正是西红柿、生菜、草莓上市的时候，全村约140个果蔬大棚，每天都往北京城区发货，多的时候一天能发80多单。

全覆盖，带动运费下降。这几年，每到大桃盛产季，京东、顺丰快递公司都会在平谷的田间地头设临时揽收点，现场采摘、发货。政府部门组织村网格员帮着打包、装箱，为物流企业节省人工成本，还按政策给物流公司相应奖补，组织车辆运送快递出村。“政企协力，把农货出山的物流成本‘打’下来！”平谷区商务局副局长张建伟说。

2024年，平谷大桃线上销量约1.1亿斤，占全年销量的约35%。“目前的运费价格，是保本、微利经营。”顺丰快递平谷片区业务负责人刘建俊告诉记者，他们去年发了180万件大桃，占平谷大桃快递发货量的约60%，“虽然费时费力，挣得不多，但我们看好这里未来的市场空间。”

广袤乡村，市场潜力正激活——

镇罗营，这个约84平方公里的乡镇，全域多山地。过去，山货难出山。如今，便捷的乡村物流，让“营里好物”走向市场。2024年10月，镇里打造“营里好物”品牌，组织企业收购、加工村民种的小蜜梨、山楂、山核桃等农特产品，还建立营里工坊，冬闲时节组织村民做手工编织品等文创产品。今年以来，“营里好物”日均销售额超过1万元。

“我们镇，年产小蜜梨2000多万斤、山楂800多万斤，还出产板栗、核桃等各类山货……”镇罗营镇党委书记王建军边掰着手算账，边畅谈未来，“持续把好产品变成好商品，乡村市场天地广阔！”

广阔天地里，农民唱主角。2024年6月，平谷区与高校、企业合作建设的村播产业园投入运营，既做直播，也培训了当地及周边村民5.1万人次。

大庄镇周村村民赵永久是其中之一。早些年，他因车祸落下残疾。如今面对镜头，他找回自信，“通过产业园联系，我既带平谷的货，也带外地的货。春节以来带货量大，保守估算，2月份收入能超过5000元。”

春色渐浓，漫步产业园，看着一个个架起手机的新农人，耳畔涌来乡村市场的蓬勃脉动：“家人们瞧一瞧，平谷不只有大桃，还有蜜梨山楂山核桃……”“春天来了，平谷好货等你买，更有美景等你来……”

《 人民日报 》（ 2025年02月28日 13 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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