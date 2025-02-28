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永定城发布AI赋能计划 引领鞋服行业数字化转型

2025年02月28日08:39 | 来源：新华网
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原标题：永定城发布AI赋能计划 引领鞋服行业数字化转型

2月24日，永定城·京津冀（固安）国际商贸城（简称“永定城”）在河北省廊坊市固安县举办“2025永定城中国北方春季鞋服采批节暨AI赋能鞋服行业数智发展大会”，会上，永定城正式发布了2025年三大战略——深化数字化转型、市场终端拓展与供应链完善、新媒体生态升级，永定城总经理甘利明表示，永定城旨在通过人工智能技术的全面应用，推动北方鞋服批发市场的数字化转型，为入驻商家开启业务增长新篇章。

永定城作为京津冀地区重要的现代商贸项目，位于河北省廊坊市固安县，紧邻北京大兴国际机场和雄安新区，区位优势显著。自开业以来，永定城积极承接北京非首都功能疏解，定位于打造北方鞋服批发市场的核心枢纽，涵盖服装、鞋类、箱包等多个品类，已吸引数千家商户入驻，成为区域经济发展的重要引擎。

当前，人工智能技术正深刻改变商业生态，鞋服行业也迎来智能化、集约化的转型机遇。甘利明在发布会上表示，传统鞋服批发市场依赖“经验生意”的模式已难以适应市场需求，永定城必须紧抓数字化浪潮，将“经验生意”转变为“算法生意”，通过AI技术实现线上线下流量的精准转化，为商家创造更多增长点。

据介绍，2025年，永定城将锚定三大战略，继续跑出永定发展加速度。一是深化数字化转型，AI全域赋能。为加速鞋服行业的数字化进程，永定城计划在2025年全面推出“AI全域赋能计划”，通过普及AI工具应用，帮助中小商户实现从传统经营向智能经营的转型。二是持续拓展市场终端，不断完善供应链。在市场拓展方面，永定城将重点布局山东、山西、内蒙古等周边区域市场，吸引优质终端商家和商超前来采购。为此，永定城将在重点城市设立“区域联络站”，配备“驻地管家”团队，为商家提供从选品到物流的一站式服务。三是不断升级新媒体生态，打造品牌IP。为适应新媒体时代的发展趋势，永定城将在2025年精准布局抖音、小红书和微信视频号三大平台，全面升级新媒体生态。

甘利明表示，永定城不仅是商贸平台，更是区域经济发展的助推器。未来，永定城将以“数智+商贸物流”的双轮驱动模式，推动鞋服产业向新质生产力转型，为固安乃至廊坊的经济高质量发展注入新动能。“在AI技术的赋能下，永定城将助力廊坊打造中国北方商贸物流中心，成为京津冀协同发展的重要支点之一。”

(责编：董童、李源)
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