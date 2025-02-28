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两部门明确银行业保险业未来5年绿色金融发展目标

2025年02月28日08:47 | 来源：证券日报
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原标题：两部门明确银行业保险业未来5年绿色金融发展目标

本报讯 （记者刘琪）2月27日，国家金融监督管理总局发布消息，围绕做好金融“五篇大文章”，按照《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，引导银行业保险业发展绿色金融，支持绿色低碳发展，国家金融监督管理总局、中国人民银行近日联合发布《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》（以下简称《实施方案》）。

《实施方案》共四部分24条措施。一是总体要求，提出了绿色金融发展的指导思想和基本原则。二是主要目标，提出了未来5年绿色金融发展目标。三是重点工作任务，包括加强重点领域的金融支持，完善绿色金融服务体系，推进资产组合和自身运营低碳转型，增强金融风险防控能力，深化绿色金融机制建设。四是加强组织保障，加强责任落实、监督评价、协同合作。

从主要目标来看，《实施方案》提出，未来5年，基本建成制度完善、监管有力、标准领先、组织完备、产品丰富、风控严格的绿色金融体系，在优化产业结构、改善环境质量、推动能源转型等方面发挥重要作用。银行保险机构绿色金融专业服务能力显著增强，碳核算、气候风险管理和信息披露水平有效提升，国际合作交流深入推进，逐步形成多层次、广覆盖、多样化、可持续的绿色金融服务体系，有力支持重点领域、重点地区梯次有序推进碳达峰。绿色金融业务在银行保险机构业务规模中的比重明显提升。

《实施方案》提出，金融机构要从需求侧重点服务产业结构优化升级，能源体系低碳转型，生态环境质量改善和生物多样性保护，碳市场建设等领域。要从供给侧优化金融服务，加大银行信贷供给，完善绿色保险体系，拓展绿色金融服务渠道，健全绿色金融标准，逐步建立完善信息披露机制。鼓励金融机构开发特色绿色金融产品服务，规范开展绿色债券业务，加强募集资金管理。保险公司要围绕服务绿色转型，研发有针对性的风险保障方案，推动绿色保险业务提质增效，加强保险资金运用，通过投资绿色债券、绿色资产支持证券、保险资产管理产品等参与绿色项目投资。

《实施方案》对金融机构开展绿色金融业务风险防控提出明确要求，完善风险管理机制，强化全流程风险管理，健全环境、社会和治理风险管理体系，探索环境气候风险管理技术和工具，维护良好市场秩序，确保商业可持续。

(责编：罗知之、陈键)
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