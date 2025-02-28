韩 昱

原标题：2024年社会物流成本节约超4000亿元

2月27日，中国物流与采购联合会公布2024年我国社会物流总费用解读分析报告。报告显示，2024年我国社会物流总费用与GDP比率为14.1%，比2023年下降0.3个百分点，降至历年最低水平，当年节约的物流成本超过4000亿元。

据了解，从统计指标角度，通常采用社会物流总费用与GDP的比率作为衡量全社会物流成本效率的核心指标，其变化一定程度上反映我国物流体系的综合效能与实体经济运行质量的关系。

苏商银行特约研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，2024年我国节约的物流成本超4000亿元，意味着物流整体运行效率提高，这有利于整体经济运行活力的进一步释放。

报告显示，社会物流总费用与GDP比率在2024年各季度呈现稳步回落态势，即每创造100元GDP的物流成本从2023年的14.4元降至2024年的14.1元，表明经济运行过程中的社会物流成本有所减少。

陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问朱华雷告诉《证券日报》记者，2024年我国社会物流成本有所减少，对于生产企业而言，有利于帮助其降低产品总成本、扩大市场份额；商品能够更快速、更便宜地到达消费者手中，提升了消费者的购物体验，进一步刺激了消费需求；同时，物流成本的减少也有利于打破地区之间的市场壁垒，促进全国统一大市场的建设，推动商品和服务在更大范围内流通。

付一夫表示，物流是连接生产端和消费端的重要纽带。物流成本的降低有助于畅通国民经济循环，更好地连接生产端和消费端，为高质量发展提供有力支撑。

产业结构的转型升级是推动我国社会物流成本与GDP比率下降的经济基础。报告显示，2024年我国经济发展结构向优、动能向新，第三产业占比稳步提高，在第二产业占比保持稳定的同时制造业持续向高端化态势发展。产业升级、服务业占比提升等经济因素推动单位物流GDP需求规模、货运量有所下降（即相同实物货运量和物流费用创造的GDP有所提高）。

此外，2024年，在多项政策引领推动下，重视现代物流的作用、加快物流高质量发展已成为全社会共识。政策环境有所优化，现代物流支撑体系不断完善。而从物流服务看，结构调整与技术创新是推动物流高效运行的内生动力。2024年物流供需适配良好，服务规模稳定、服务质量向优，特别是在结构调整、技术创新等方面协同推进成效有所显现。

持续推进有效降低全社会物流成本还可从哪些方面发力？朱华雷表示，可以从完善基础设施、推动物流企业发展、促进产业协同等多方面采取措施。比如，可以加大对物流信息平台的投入，建设全国性的物流公共信息平台，促进物流信息的互联互通和共享，提高物流信息的透明度和准确性；鼓励物流企业利用大数据、人工智能、物联网等技术，提升物流运作的智能化水平，实现物流资源的优化配置等。

报告显示，当前社会物流总费用与GDP比率的下降是政策推动、经济优化、物流质效提升等因素综合影响下的结果。下阶段仍需通过产业布局优化、供应链体系共建、物流服务升级等手段进一步突破瓶颈，助力有效降低全社会物流成本。

(责编：罗知之、陈键)

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