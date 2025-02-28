郭冀川

原标题：上市公司应争做数字化改革“先锋”

2023年2月27日，《数字中国建设整体布局规划》发布，如同一声嘹亮的号角，宣告着前所未有的数字变革浪潮加速到来，一幅波澜壮阔的数字中国画卷徐徐展开。

在现代家庭，智能家居系统已成为家装必选项。智能音箱随时响应，只需轻声一唤，便能播放悦耳的音乐、最新的资讯；智能门锁捍卫着家的安宁，也让主人彻底告别了忘带钥匙的烦恼；智能照明系统依据环境光线自动调节，营造出温馨的居家环境……这些智能设备不仅极大提升了人们生活的质感，还为家庭安全筑起了防线。

智能汽车的发展更是突飞猛进。自动驾驶技术的日益成熟，让驾驶变得更轻松；车联网技术的广泛普及，让汽车与互联网紧密相连，实现了信息的即时共享与交互。汽车化身为集多种功能于一体的智能移动空间，让人们的生活更便捷。

在工厂，智能柔性生产线的广泛应用，让生产变得愈发智能化、高效化，工厂能够实时掌控生产进度、设备状态等关键信息，迅速调整生产计划，优化资源配置。智能机器人不知疲倦地在生产线上奋战，精准地完成各项任务；物联网技术让设备之间实现了无缝连接，形成了协同的有机体系。这种智能化的生产方式，不仅大幅提升了生产效率，还显著降低了生产成本，为企业带来了丰厚的经济效益和更大的竞争优势。

在这场数字变革中，资本市场为数字基础设施建设和新兴科技领域注入了源源不断的动力。上市公司作为资本市场的中坚力量，成为推动行业数字化转型的“先锋”。一座座拔地而起的数据中心背后，往往有着作为承建方、组织方、核心供应商的上市公司身影。无论是传统产业的转型升级，还是新兴产业的赋能发展，上市公司总是积极响应、迅速行动。这也直观体现在数据上：同花顺数字经济指数在过去两年里涨幅超过30%，充分展示了资本市场对数字经济的看好和支持。

这些令人瞩目的成果背后，离不开政策的布局和推动，数字技术的广泛应用和深入发展，已经渗透到经济社会的各个角落和层面，成为推动经济社会发展的强劲动力。资本市场不仅为数字基础设施的建设提供充足的资金保障，还为新兴科技领域的创新研发注入强大动力，加速科技成果的转化和应用。

随着顶层设计的逐步落实，数字技术有望进一步赋能经济社会发展，为我们的生活带来更多变革与惊喜。一个智能、便捷、高效的数字时代正在科技力量的推动下，悄然到来。

(责编：罗知之、陈键)

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