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各地项目开工“马力足” 沪市公司拉满“进度条”

田 鹏
2025年02月28日08:49 | 来源：证券日报
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原标题：各地项目开工“马力足” 沪市公司拉满“进度条”

今年以来，湖北、北京、安徽、上海、浙江等地陆续推进重大项目建设，涉及先进制造、新材料等诸多领域。在这些“向新求质”的项目中，沪市公司成为了参与建设的“生力军”。

近日，在浙江举行的2025年一季度重大项目集中开工活动中，中国石油化工集团有限公司浙江舟山六横液化天然气接收站项目正式开工。该项目将新建26.6万方LNG船接卸泊位1座、LNG装船码头1座、工作船码头1座、22万方LNG储罐5座以及配套设施，建成后最大接收能力可达700万吨/年，将进一步提升全省的天然气保供能力和国家在华东地区的天然气储备调峰能力。

从上海最新发布的2025年重大工程清单来看，新开工项目、计划建成项目、在建项目中，半导体行业项目占据相当分量，其中涉及中芯国际集成电路制造有限公司、上海硅产业集团股份有限公司等科创板公司。从产业链环节看，以半导体材料、半导体封测、半导体器件及晶圆制造、第三代半导体等领域的项目数量居多。

新材料“重磅项目”也不在少数。中国巨石股份有限公司布局的零碳智能制造基地电子级玻纤及配套项目近日在江苏淮安正式开工。据了解，该项目总投资超过58亿元，不仅将建设年产10万吨电子级玻璃纤维生产线，还将配套建设500兆瓦风力发电项目，探索零碳制造新路径。

此外，氟化工龙头浙江巨化股份有限公司的高纯PFA项目建设也“热火朝天”，该项目是聚合物产品高端化发展升级的重点项目，也是当地“十四五”规划的重点项目。

各地项目建设“开足马力”，上市公司经营数据和订单数据也反映出了积极变化。

2月26日，中国电力建设股份有限公司发布了2025年1月份生产经营数据，公司1月份新签合同金额1051亿元，同比增长1.6%，其中能源项目711亿元，同比增15.5%。中国建筑股份有限公司日前公布的2025年1月份经营情况简报显示，2025年1月份，公司实现新签合同总额3925亿元，同比增长3.9%，保持稳健增长态势。

“链主”们拉满“进度条”，相关产业链公司也开足马力。江苏利柏特股份有限公司2月14日披露，全资子公司中标了中广核工程的“宁德二期 5BDA、7BUG 模块建造安装工程及临时泊位工程”。公司称，相关项目系首次将模块化技术应用到“华龙一号”核电站柴油机厂房建安一体化综合建造安装工程。

重要项目的披露和推进，也有利于上市公司提升影响力，更好地经营和发展。吉林奥来德光电材料股份有限公司2月20日披露，公司子公司中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目，中标金额超6亿元，公司品牌影响力得以提升。

(责编：罗知之、陈键)
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