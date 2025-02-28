打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

夯实数据底座 多地加快推进“数字住建”建设

张芗逸
2025年02月28日08:50 | 来源：证券日报
小字号

原标题：夯实数据底座 多地加快推进“数字住建”建设

2月26日，住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）在重庆召开全国住房城乡建设系统数字住建建设推进会。会议强调，以“新城建”为引擎打造高水平数字住建，以数字住建为牵引推进更高水平住房城乡建设。

“‘数字住建’建设将为住房城乡建设行业带来全新的增长动力和竞争优势，助力行业向更加绿色、智能、高效的方向发展。”国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示。

上海易居房地产研究院副院长严跃进分析称，近几年，“数字住建”建设相关工作持续推进。数据资源体系建设、智能化基础设施建设以及AI在住建领域的普及和应用，都是“数字住建”的组成部分。

住建部2024年10月份发布的《“数字住建”建设整体布局规划》提出了具体目标：到2035年底，“数字住建”建设取得重大成就。数字基础设施全面夯实，数据要素价值充分发挥，住房城乡建设领域数字化治理体系和治理能力成熟完备，大系统共治、大数据慧治、大服务惠民的“数字住建”体系高效运行。

在规划指引下，多地积极夯实“数字住建”建设基础，推进住房城乡建设行业数字化发展。例如，在融合打造数字底座方面，多地全面推进城市信息模型（CIM）基础平台建设，促进数据集约利用。

日前发布的《广州市住房和城乡建设局2024年工作总结和2025年工作计划》在盘点2024年工作时提到，全面推进CIM基础平台建设，完成基于CIM的七大领域21大类应用场景拓展，建成智慧琶洲综合应用示范平台。

重庆市则建立了西部首个市区合一的CIM数字底座和行业大数据中心，实现数据全量归集、全面共享。据重庆市住房和城乡建设委员会相关负责人2月26日介绍，目前行业大数据中心汇聚数据资源目录423个、核心数据46亿条，累计共享调用量3.65亿次。

朱克力表示，夯实数字底座是住建领域数字化转型的关键。未来应加强数据资源的整合与共享，打破信息孤岛，推动数据在不同环节间的流通与应用。另外，还要建立健全数据治理体系，确保高效、安全、合规利用数据要素资源，为住建领域赋能增效。

“当前各地已经在陆续推进‘数字住建’建设，夯实数据底座。但各个城市之间数据口径并未统一，数据要素流通环节亟待打通。”严跃进表示，未来要从“数字住建”全国整体部署出发，构建数据基础设施，以更好实现各区域间数据要素的互联互通。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2025年春运创历史新高 高铁、自驾、入境热潮共绘“流动中国”
　　人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）从铁路进入“无纸票时代”到摩托大军 “退场”再到C919“上岗”，2025年春运创下多项历史新高，展现了“流动的中国”的活力与温情。 据交通运输部公布的春运数据，2025年春运全社会人员流动量截至2月22日达到90.2亿人次，同比增长7.1%，创历史新高。…
快上车！老“游”所乐的列车即将发车
　　（视频剪辑：王连香） 2月28日，中国铁路西安局集团有限公司（下称西安铁路局）再次开行“环秦岭”银发旅游专列，这是今年以来西安铁路局首趟跨省银发旅游专列。据悉，200余名旅客正式开启旬阳古城、蜀河古镇、阆中古城等地的踏青慢旅行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部