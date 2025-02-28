张芗逸

原标题：夯实数据底座 多地加快推进“数字住建”建设

2月26日，住房和城乡建设部（以下简称“住建部”）在重庆召开全国住房城乡建设系统数字住建建设推进会。会议强调，以“新城建”为引擎打造高水平数字住建，以数字住建为牵引推进更高水平住房城乡建设。

“‘数字住建’建设将为住房城乡建设行业带来全新的增长动力和竞争优势，助力行业向更加绿色、智能、高效的方向发展。”国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示。

上海易居房地产研究院副院长严跃进分析称，近几年，“数字住建”建设相关工作持续推进。数据资源体系建设、智能化基础设施建设以及AI在住建领域的普及和应用，都是“数字住建”的组成部分。

住建部2024年10月份发布的《“数字住建”建设整体布局规划》提出了具体目标：到2035年底，“数字住建”建设取得重大成就。数字基础设施全面夯实，数据要素价值充分发挥，住房城乡建设领域数字化治理体系和治理能力成熟完备，大系统共治、大数据慧治、大服务惠民的“数字住建”体系高效运行。

在规划指引下，多地积极夯实“数字住建”建设基础，推进住房城乡建设行业数字化发展。例如，在融合打造数字底座方面，多地全面推进城市信息模型（CIM）基础平台建设，促进数据集约利用。

日前发布的《广州市住房和城乡建设局2024年工作总结和2025年工作计划》在盘点2024年工作时提到，全面推进CIM基础平台建设，完成基于CIM的七大领域21大类应用场景拓展，建成智慧琶洲综合应用示范平台。

重庆市则建立了西部首个市区合一的CIM数字底座和行业大数据中心，实现数据全量归集、全面共享。据重庆市住房和城乡建设委员会相关负责人2月26日介绍，目前行业大数据中心汇聚数据资源目录423个、核心数据46亿条，累计共享调用量3.65亿次。

朱克力表示，夯实数字底座是住建领域数字化转型的关键。未来应加强数据资源的整合与共享，打破信息孤岛，推动数据在不同环节间的流通与应用。另外，还要建立健全数据治理体系，确保高效、安全、合规利用数据要素资源，为住建领域赋能增效。

“当前各地已经在陆续推进‘数字住建’建设，夯实数据底座。但各个城市之间数据口径并未统一，数据要素流通环节亟待打通。”严跃进表示，未来要从“数字住建”全国整体部署出发，构建数据基础设施，以更好实现各区域间数据要素的互联互通。

(责编：罗知之、陈键)

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