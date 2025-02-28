“最老”现役火箭发射“最精”商业卫星
2025年02月28日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：“最老”现役火箭发射“最精”商业卫星
科技日报北京2月27日电 （记者付毅飞）2月27日15时08分，长征二号丙运载火箭（以下简称“长二丙火箭”）在酒泉卫星发射中心点火升空，随后将四维高景一号03、04星顺利送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
记者从中国航天科技集团获悉，四维高景一号03、04星由该集团所属中国四维自主商业运营，由中国航天科技集团八院抓总研制，是目前我国空间分辨率最高的商业遥感卫星。
近年来，中国四维积极建设“中国四维新一代商业遥感卫星系统”，空间段计划发射28颗卫星，此前已成功发射7颗。四维高景一号03、04星入轨，将实现“4+1+4”卫星组网运行。
由中国航天科技集团一院抓总研制的长二丙火箭已服役43年，是我国服役时间最长的一型火箭，可执行低地球轨道、太阳同步轨道、地球同步转移轨道等发射任务，具备一箭一星、一箭多星发射及星座部署能力。
执行本次任务的长二丙火箭为两级状态基本构型，配置4.2米直径整流罩。本次任务中，型号队伍巧妙设计卫星支架，确保卫星安全稳定飞行，提高了火箭的任务适应性。今年，该型火箭将继续保持高密度发射状态。
中国航天科技集团长城公司作为总承包商，向中国四维提供四维高景一号03、04星的发射及在轨交付服务。
本次发射是长征系列运载火箭第561次飞行。
(责编：罗知之、陈键)
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