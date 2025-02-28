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火星存在古海洋有了最直接地下证据

2025年02月28日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：火星存在古海洋有了最直接地下证据

科技日报广州2月27日电 （记者龙跃梅）27日，记者从广州大学获悉，该校与中国科学院、同济大学、美国宾夕法尼亚州立大学等高校科学家合作发现，位于火星北半球乌托邦平原南部的“祝融号”着陆区，其地下10—35米深处存在多层倾斜沉积结构。这些地质特征与地球海岸沉积物高度相似，为火星中低纬度地区曾存在古代海洋提供了迄今最直接地下证据。相关研究成果近日发表在国际学术期刊《美国国家科学院院刊》。

关于火星北部低地是否曾存在浩瀚海洋的争论始终存在。尽管从轨道图像中识别出的古海岸线表明，火星北部低地可能曾存在覆盖火星表面三分之一的古代海洋。但由于遥感数据推断的古海岸线高度分布不一致，以及40亿年来火星表面经历的撞击、风化、重塑等过程，会扭曲或掩盖古代海洋表面证据，火星古海洋假说仍存在争议。

祝融号于2021年5月15日着陆于乌托邦平原南部。祝融号搭载的火星次表层穿透雷达是一种双频探地雷达系统，可探测地下结构和可能存在的水冰。

研究人员通过分析火星车穿透雷达低频通道的实测数据，在祝融号沿途地表以下10—35米深度范围内识别出76个地下倾斜反射体。这些层理结构与地球沿海沉积物的雷达成像结果相似，其一致性和物理特性排除了风成沙堆、熔岩管道或河流冲积等其他成因。

据介绍，这些沉积物的大规模存在，不仅提供了火星北部平原曾存在古代海洋的关键地下证据，还揭示了火星曾经经历过长期温暖湿润的气候期，意味着火星曾长期维持适宜液态水存在的温度和气压条件，远超之前估计的短期融水事件。

(责编：罗知之、陈键)
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