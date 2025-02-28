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以开源破局，中国开启AI合作新纪元

余昊原
2025年02月28日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：以开源破局，中国开启AI合作新纪元

2月初，中国开源大模型DeepSeek在全球140个国家和地区的应用市场下载排行榜同时登顶。这是中国开源模式的重要里程碑，展现了中国的技术自信，开辟出一条技术普惠与全球共生的新路径。

推进全球技术平权

DeepSeek的开源策略堪称全球AI领域的“破冰行动”。开源模式让全球开发者能够自由使用和改进技术，从而加速AI技术在各行各业的普及应用。

DeepSeek发布的R1、V3以及Janus-Pro等大模型都赋予了用户广泛的自由度，这使其用户可以任意使用、复制、修改、合并、发表、分发、再授权或者销售，促进了知识与信息的平等获取以及商业化利用。此外，人们还可将DeepSeek部署到自己的服务器上，保护数据隐私。

DeepSeek-V3模型训练成本约558万美元，远低于闭源模型GPT-4o的投入，但性能在多个测评中却与之相当。这使得大模型领域从“重资本游戏”走向“全民共创平台”。

DeepSeek-R1开源后，AI大模型社区Hugging Face成功对其进行了复现，这也是中国AI大模型首次被复现。全球多家企业已经宣布接入DeepSeek或以DeepSeek为基础引擎，开发出特有的本地化引擎。印尼教育公司Ruangguru借此低成本优化了教学模型，俄罗斯Yandex、印度Yotta等企业则开发出本地化AI模型。这些案例都生动地表明，DeepSeek的开源推动了全球AI技术从“单极霸权”转向“多极共生”。

开源的底气何来

事实上，DeepSeek产品的出现不是偶然，它是中国开源体系逐渐成熟后的一个阶段性成果。除了备受瞩目的DeepSeek外，还有众多来自中国的AI开源模型正在走向或已经走上了国际舞台。

例如，2024年由清华和面壁智能共同发布的开源模型“小钢炮”，被美国斯坦福团队照搬抄袭，然后冠以“500美元训练出的比肩GPT4V、Gemini多模态模型”称号对外发布。同样地，早于DeepSeek-R1模型4天发布的MiniMax-01模型，凭借其开源特性和新颖架构，引发了海外技术社区的持续震动。这些行业内顶尖的大模型产品都是中国开源模式的产物。

中国开源战略的底气，源于其开放的、体系化的生态建设。早在2017年，中国政府就发布了《新一代人工智能发展规划》，明确提出要加快AI与经济、社会深度融合的目标，部署构筑AI发展的先发优势。2021年，开源相关内容更是明确列入中国“十四五”规划中，引发各地积极推动技术革新进程。

如今，中国已孵化超3000万个开源项目，覆盖了从芯片到框架再到应用的整个产业链。据中国工业和信息化部去年12月的数据显示，中国软件开发者数量突破940万，开源参与者数量排名全球第二。

彰显合作共赢智慧

中国开源AI本质不光是“技术平权”，更关键的是寻求“合作共赢”。DeepSeek等项目迫使行业内部摒弃“闭门造车”的旧模式，促使更多企业加入开源行列，共同促成“创新—共享—再创新”，助力新的产业生态系统诞生。

在中国，DeepSeek已接入超200个垂直行业接口，尤其是在政务和教育等领域实现了商业化闭环应用。中国三大通信运营商、百度、腾讯等多家知名企业纷纷接入DeepSeek，开启了AI搜索智能化新纪元。2025年，中国的智能计算能力将超过1037EFLOPS，其中开源模型如DeepSeek无疑将是这一增长的主要驱动力之一。

在国际上，多家知名公司如英伟达、微软等最初因DeepSeek开源后股价暴跌，但他们很快调整策略，将DeepSeek整合到自身生态系统中，从而止住颓势。同时期，苹果中国版也宣布与阿里通义千问大模型合作，双方股价暴涨。这些成功案例标志着中国开源模式正被全球认可，凸显了开源是社会进步和全球合作的变革力量。

在2月10日至11日于巴黎举行的AI行动峰会上，中方推动联合国大会通过“加强人工智能能力建设国际合作”决议，最终60个国家签署了《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》。中国的开放、包容、公平且有益的AI治理理念得到了国际上的广泛认可。

国际视角下，“全球化”是国际公共品的重要属性，中国正以“合作共赢”的方式承担起提供它的责任。近年来，中国的开源战略不仅是技术上的革新，更是对全球合作新模式的一次积极探索和实践。开放者引领未来，共创者定义文明新样式，中国的努力正在给世界带来更加繁荣和包容的全新图景。

(责编：罗知之、陈键)
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