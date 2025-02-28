人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月28日早晨至上午，山东半岛、江苏、上海、安徽南部、浙江、福建大部、江西北部、广西中部、广东北部、海南岛北部等地的部分地区有大雾，其中江苏中南部、上海、安徽南部、江西北部、浙江中东部、福建北部、广西中部等地的部分地区有能见度低于500米的浓雾，局地有能见度低于200米的强浓雾。此外，28日白天至夜间，渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海西部沿岸海域、北部湾西部沿岸海域、琼州海峡、杭州湾附近海域、长江口附近海域、舟山群岛附近海域、江苏沿岸海域、浙江沿岸海域、辽东半岛东部沿岸海域、山东半岛沿岸海域、上海港、宁波港将有能见度不足1公里的大雾，部分地区有能见度不足500米的浓雾。

防御指南：

1、由于陆地能见度较低，驾驶人员应控制速度，确保安全。

2、机场、高速公路、轮渡码头采取措施，保障交通安全。

3、航行、作业的船舶应加强瞭望，控制航速，保持航行安全距离，谨慎驾驶，确保航行安全。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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