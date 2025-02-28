原标题：DeepSeek促AI开源浪潮涌动

中国深度求索公司的DeepSeek凭借出色的成本效益、惊人的推理速度以及开源生态，迅速超越美国开放人工智能研究中心（OpenAI）的ChatGPT，成功登顶苹果美国地区应用商店免费App下载排行榜。

世界经济论坛网站在本月稍早时间发布的一篇报道中认为，DeepSeek的一大显著优势在于其开源特性。开源意味着，任何人都可以自由修改并使用它，其他企业和研究人员也能在其基础上进行二次开发。人工智能（AI）开源不仅有助于降低开发成本，还能显著提升技术的透明度和可解释性，从而推动AI技术的蓬勃发展，并加速其在实际场景中的应用落地。继DeepSeek之后，全球AI开源浪潮涌动。

开源模型优势凸显

世界经济论坛网站称，有了开源AI的坚实支撑，开发人员能将宝贵资源打造成专业应用程序，从而释放AI解决实际问题的能力。报道援引科技风险投资家马克·安德森的评论称，作为一个开源AI模型，DeepSeek是他见过的最令人惊叹的突破之一，它无疑是赠予世界的一份厚礼。

《日本经济新闻》在报道中表示，AI开源的蓬勃发展，有望推动模型价格的降低。企业可以在DeepSeek的基础上进行二次开发，根据自身需求量身定制AI解决方案，从而大幅削减研发费用。

美国AI初创公司Perplexity AI联合创始人兼首席执行官阿拉温德·斯里尼瓦斯认为，DeepSeek是AI和开源的重大进步，他们已经将DeepSeek的R1推理模型整合到其平台中，以期彻底革新AI驱动的搜索体验。斯里尼瓦斯称，这种战略集成将增强执行深度搜索的能力，为用户提供更全面、更精准的结果，同时也能坚守严苛的数据安全标准。

有专家指出，开源模型因其训练数据的可查性，可能被认为更值得信赖。事实上，一些大型AI公司因训练数据来源缺乏透明度而引发公众不满，甚至面临诉讼。例如，去年就有多位艺术家对苹果公司在AI模型数据收集透明度方面保持沉默感到失望。

此外，AI算法的黑箱问题一直备受关注。许多复杂的AI算法犹如迷雾中的幽灵，难以被人类捕捉和理解，其决策过程和依据也混沌不清。而开源AI能够通过公开代码和算法细节，使研究人员得以深入剖析算法的内部机制，探索提升算法可解释性的有效途径。这对于AI在医疗、金融等领域的应用具有重要意义。例如，在医疗领域，如果AI系统能够清晰地阐释其诊断结果的依据，医生和患者将更容易信赖并接受AI的辅助诊断。

开源AI成新趋势

在接受《日本经济新闻》采访时，AI领域著名独角兽、美国Databricks公司首席执行官阿里·戈德西预言DeepSeek之后的开发趋势：“所有模型最终都将开源。”

2月17日，企业家埃隆·马斯克麾下的xAI公司发布了新模型Grok 3，并宣布将在几个月内对旧模型Grok 2进行开源。

2月18日，OpenAI公司前首席技术官米拉·穆拉蒂宣布已成立AI初创公司Thinking Machines Lab。与OpenAI不同，新公司重视“开放科学”。

OpenAI在成立之初对开源持积极态度，但随着规模日益变大，该公司被指减少了技术信息的公开，“封闭”了起来。随着DeepSeek的面世，OpenAI公司的态度也发生了变化。

今年1月底，当被问及对开源有什么看法时，OpenAI公司首席执行官萨姆·奥尔特曼表示，虽然开源不是该公司目前的优先考量，但他个人认为“非常有必要考虑新的开源战略”。

世界经济论坛网站文章强调，DeepSeek具有显著成本效益的开源方法，促使AI行业重新审视这一技术的竞争力，同时也促使各国反思在AI时代真正制胜的秘诀。

(责编：罗知之、杨迪)

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