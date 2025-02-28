四地13家外企获增值电信业务经营试点批复 可开展互联网接入等业务
2025年02月28日09:14 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月28日电 （方经纶）据“工信微报”消息，工业和信息化部近日向北京、上海、海南、深圳四地13家外资企业发放增值电信业务经营试点批复。相关企业按照批复内容，可开展互联网接入、信息服务等增值电信业务。
据了解，此次获得经营试点批复的13家外商投资企业，其母公司多为知名跨国企业，开展相关业务后将为我国消费者带来更加多元的电信服务和产品，进一步激发市场活力，提升电信服务质量和水平，更好地满足人民群众日益增长的数字生活需求。
数据显示，截至2025年2月底，我国已有超过2400家外商投资电信企业，较2024年同期增长30%。
工业和信息化部信息通信管理局表示，下一步，将持续推动电信领域对外开放，支持更多符合条件的外资企业加入增值电信业务扩大开放经营试点，探索更多新业态，激发市场活力，助力构建更高水平开放型经济新体制。
(责编：方经纶、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 四地13家外企获增值电信业务经营试点批复 可开展互联网接入等业务
- 人民网北京2月28日电 （方经纶）据“工信微报”消息，工业和信息化部近日向北京、上海、海南、深圳四地13家外资企业发放增值电信业务经营试点批复。相关企业按照批复内容，可开展互联网接入、信息服务等增值电信业务。…
- 中央气象台发布大雾黄色预警
- 人民网北京2月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月28日早晨至上午，山东半岛、江苏、上海、安徽南部、浙江、福建大部、江西北部、广西中部、广东北部、海南岛北部等地的部分地区有大雾，其中江苏中南部、上海、安徽南部、江西北部、浙江中东部、福建北部、广西中部等地的部分地区有能见度低于500米的浓雾，局地有能见度低于200米的强浓雾。此外，28日白天至夜间，渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海西部沿岸海域、北部湾西部沿岸海域、琼州海峡、杭州湾附近海域、长江口附近海域、舟山群岛附近海域、江苏沿岸海域、浙江沿岸海域、辽东半岛东部沿岸海域、山东半岛沿岸海域、上海港、宁波港将有能见度不足1公里的大雾，部分地区有能见度不足500米的浓雾。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开