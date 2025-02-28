人民网北京2月28日电 （方经纶）据“工信微报”消息，工业和信息化部近日向北京、上海、海南、深圳四地13家外资企业发放增值电信业务经营试点批复。相关企业按照批复内容，可开展互联网接入、信息服务等增值电信业务。

据了解，此次获得经营试点批复的13家外商投资企业，其母公司多为知名跨国企业，开展相关业务后将为我国消费者带来更加多元的电信服务和产品，进一步激发市场活力，提升电信服务质量和水平，更好地满足人民群众日益增长的数字生活需求。

数据显示，截至2025年2月底，我国已有超过2400家外商投资电信企业，较2024年同期增长30%。

工业和信息化部信息通信管理局表示，下一步，将持续推动电信领域对外开放，支持更多符合条件的外资企业加入增值电信业务扩大开放经营试点，探索更多新业态，激发市场活力，助力构建更高水平开放型经济新体制。

(责编：方经纶、吕骞)

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