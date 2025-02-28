原标题：中国光大银行以金融“活水”赋能 农业新质生产力发展

近日，2025年中央一号文件《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革 扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）发布，并提出“因地制宜发展农业新质生产力”。《意见》提出，“深入实施种业振兴行动”“继续推进生物育种产业化”“支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景”。

强农兴农，科技先行。2024年，黑龙江农业科技进步贡献率已达70.8%，位居全国前列。科技创新成为黑龙江农业高质量发展的有效支撑。黑龙江秋慧丰农业服务有限公司（以下简称“秋慧丰”）是一家使用植保无人机飞防、黑土地保护等现代农业新技术，从事农业生产、经营、管理、科研的社会化服务企业。但农业服务机构由于可供抵押的资产较少，通过传统信贷模式获得银行贷款的难度较大。面对这一情况，光大银行黑龙江分行以“互联网+金融”解决政府采购支付为突破口，通过“政采贷”业务为秋慧丰授信1000万元，既降低了农业服务机构的资金成本，还提升了可贷款额度，促进农业服务机构进一步扩大服务范围。

在南方，春耕备耕工作已经如火如荼开展起来。云南省大天种业有限公司（以下简称“大天种业”）到了新一轮育种制种的关键时期。作为一家集科研、繁育、加工、推广为一体的农业专业化种子企业，大天种业近二十年来通过技术创新培育了一系列高产、抗病、耐旱的优秀特质玉米种子。然而在利用“分子标记辅助选种”等技术育种制种过程中，技术创新、提高育种制种繁育量均需要大量资金投入。得知这一情况后，光大银行昆明分行立即组织客户经理上门了解企业经营情况，为企业批复授信3000万元，并赶在春节前完成投放2880万元，有力保障企业后续制种研究、种质改良与创新，有效助力了地区种业发展。

据悉，为支持农业新质生产力发展，助推农业现代化，近年来光大银行持续加大设施农业贷款的投放力度。一方面在支持设施种植业的同时，聚焦“大食物观”积极探索支持设施畜牧业、渔业发展，多家分行落地设施农业信贷项目，如长沙分行“猪场建设贷”、济南分行“大棚贷”、青岛分行“海洋金色粮仓”项目等。另一方面，光大银行积极支持高标准农田建设，例如，2024年重庆分行新增投放高标准农田建设贷款5000余万元。

同时，光大银行将粮食和种业作为重点领域持续发力，连续多年开展“服务粮食安全 助力种业振兴”专项营销行动，对种源关键核心技术攻关、自主优良品种、生物育种等优质种业企业加大信贷支持力度、给予FTP减点优惠，陆续实现了种业智慧农业贷款、种业科技贷款、种业活体贷款、种业再贴现业务等业务突破，先后为先正达集团、荃银高科等种业龙头企业提供信贷、债券投资等综合金融服务。

据悉，截至2024年末，光大银行涉农贷款余额近3200亿元，普惠型涉农贷款余额较年初增长35.5%。

光大银行表示，下一步将坚持贯彻落实乡村振兴战略部署，锚定建设农业强国目标，持续加大涉农信贷投放力度，提升金融服务乡村振兴能力和水平。按照“国家所需、三农所盼、光大所能”,聚焦保障粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果、服务乡村产业、支持乡村建设“四个重要领域”，充分发挥综合金融服务优势，强化“银企、银政、银担、银保”四个业务渠道，提升“阳光兴农”品牌价值，以多样化金融创新产品和服务模式支持现代化农业产业体系建设，为推进乡村全面振兴贡献力量。

(责编：董童、李源)

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