打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

消除融资隐形“壁垒” 金融活水“润泽”民营经济

人民网记者 杜燕飞
2025年02月28日10:15 | 来源：人民网
小字号

金融是国民经济的血脉。日前，金融监管总局、人民银行分别召开会议，就金融支持民营企业发展细化有关举措，内容涉及支持小微企业融资协调机制、金融资产投资公司股权投资试点、扩大民营企业债券融资规模等领域。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，上述举措将有助于推动小微企业融资协调工作机制发挥更大效能，有助于吸引带动更多社会资本支持科创、民营和小微企业，更好地推动民营经济发展。

当前，小微企业占据民营企业绝大多数，其经营发展过程对资金需求更加强烈。可以说，缓解小微企业融资难融资贵就是要支持民营企业和民营经济发展。

金融监管总局、国家发改委25日联合召开的支持小微企业融资协调工作机制推进会强调，坚决消除阻碍民营和小微企业融资的各种隐形壁垒，要求推动小微企业融资协调工作机制发挥更大效能，有力支持稳企业、强信心、促发展；引导银行机构加大资源投入、提升服务水平，助力企业增订单、拓市场，增强持续经营的能力和动力。

数据显示，2024年10月小微企业融资协调工作机制启动以来，各地累计走访小微企业、个体工商户等经营主体超过5000万户，授信超过10万亿元。小微企业无还本续贷余额近7万亿元。

“为解决民营和小微企业融资难融资贵的问题，要从政策引导、金融创新、金融机构的服务模式、企业自身信用建设等多方面入手，形成多层次、多维度的金融服务体系。”中国人民大学重阳金融研究院宏观研究部主任、研究员蔡彤娟表示，金融机构应根据民营企业的不同需求，提供灵活多样的融资产品，满足不同企业的不同融资需求；加大对偏远地区和不够成熟行业的金融覆盖，推出专门针对地方经济特色和行业特色的融资产品。

邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为，小微企业融资过程中面临“最后一公里”问题，基层融资难融资贵更突出，且资金需求往往比较急切，需要金融机构根据其融资需要快速决定贷与不贷、贷多少、怎么贷，帮助其方便快捷的使用资金。

“缓解民营和小微企业融资难题，应创新方式和手段，使金融支持服务民营小微企业更具有效性、精准性。”招联首席研究员董希淼表示，针对民营小微企业不同特点和需求，特别把个体工商户作为当前重要服务对象，匹配定制化的金融产品和服务，精准“输血”，助力“造血”；创新产品与服务以及信用评价方式，提升风险管理水平，提高服务效率并降低运营成本，增强民营小微融资的服务可得性和商业可持续性；进一步优化、落实民营小微企业融资全过程的容错纠错、尽职免责制度，让基层银行机构愿贷、敢贷、能贷、会贷。

与此同时，解决民营和小微企业融资难融资贵的问题，资本和证券市场也发挥着重要作用。

金融监管总局与国家发改委26日召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会。会议强调，要通过积极推进试点工作，吸引带动更多社会资本支持科创企业发展。要求金融资产投资公司加强人才队伍建设，积极发挥自身特色，丰富产品和服务，形成专业优势，推进更多项目落地，促进试点工作走深走实。

数据显示，目前，金融资产投资公司已实现18个试点城市签约全覆盖，签约金额超过3500亿元；撬动社会资金参与试点，基金设立、募资和项目投资等各项工作顺利有序推进，取得积极成效。

专家表示，扩大金融资产投资公司股权投资试点，发挥大型商业银行资金资本雄厚、客户资源丰富、产品体系完善等优势，将促进资金加速向新质生产力流动，优化融资结构，提高金融资源配置效率。

人民银行此前召开的会议强调，要扩大民营企业债券融资规模，强化民营企业债券风险分担，支持民营企业发行科创债券、绿色债券、资产支持证券等融资工具。

“要畅通股权融资渠道，完善多层次资本市场体系为民营企业提供多样化的股权融资渠道，深化注册制改革，增强科创板、创业板和北交所包容性，为更多民营企业尤其是科技型民企提供上市融资机会。”蔡彤娟表示，支持民营企业发行科创债券、绿色债券和资产支持证券等融资工具，将引导资金流向科技创新和绿色发展领域，助力科技创新和绿色发展。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
消除融资隐形“壁垒” 金融活水“润泽”民营经济
　　金融是国民经济的血脉。日前，金融监管总局、人民银行分别召开会议，就金融支持民营企业发展细化有关举措，内容涉及支持小微企业融资协调机制、金融资产投资公司股权投资试点、扩大民营企业债券融资规模等领域。…
从生产车间感知中国制造业“新脉动”
　　在浙江，一家传统企业面临外迁和转型的两难选择，反复权衡后，下定决心上机器人、上自动化生产线、上智能化系统，对车间进行升级改造。 改造后，生产效率翻倍，产品合格率提升了15%，整体效益增长了35%，技术改造后的生产线也成了同行争抢的“明星”产品，市场需求不断攀升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部