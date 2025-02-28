人民网记者 杜燕飞

金融是国民经济的血脉。日前，金融监管总局、人民银行分别召开会议，就金融支持民营企业发展细化有关举措，内容涉及支持小微企业融资协调机制、金融资产投资公司股权投资试点、扩大民营企业债券融资规模等领域。

多位专家在接受人民网记者采访时表示，上述举措将有助于推动小微企业融资协调工作机制发挥更大效能，有助于吸引带动更多社会资本支持科创、民营和小微企业，更好地推动民营经济发展。

当前，小微企业占据民营企业绝大多数，其经营发展过程对资金需求更加强烈。可以说，缓解小微企业融资难融资贵就是要支持民营企业和民营经济发展。

金融监管总局、国家发改委25日联合召开的支持小微企业融资协调工作机制推进会强调，坚决消除阻碍民营和小微企业融资的各种隐形壁垒，要求推动小微企业融资协调工作机制发挥更大效能，有力支持稳企业、强信心、促发展；引导银行机构加大资源投入、提升服务水平，助力企业增订单、拓市场，增强持续经营的能力和动力。

数据显示，2024年10月小微企业融资协调工作机制启动以来，各地累计走访小微企业、个体工商户等经营主体超过5000万户，授信超过10万亿元。小微企业无还本续贷余额近7万亿元。

“为解决民营和小微企业融资难融资贵的问题，要从政策引导、金融创新、金融机构的服务模式、企业自身信用建设等多方面入手，形成多层次、多维度的金融服务体系。”中国人民大学重阳金融研究院宏观研究部主任、研究员蔡彤娟表示，金融机构应根据民营企业的不同需求，提供灵活多样的融资产品，满足不同企业的不同融资需求；加大对偏远地区和不够成熟行业的金融覆盖，推出专门针对地方经济特色和行业特色的融资产品。

邮政储蓄银行研究员娄飞鹏认为，小微企业融资过程中面临“最后一公里”问题，基层融资难融资贵更突出，且资金需求往往比较急切，需要金融机构根据其融资需要快速决定贷与不贷、贷多少、怎么贷，帮助其方便快捷的使用资金。

“缓解民营和小微企业融资难题，应创新方式和手段，使金融支持服务民营小微企业更具有效性、精准性。”招联首席研究员董希淼表示，针对民营小微企业不同特点和需求，特别把个体工商户作为当前重要服务对象，匹配定制化的金融产品和服务，精准“输血”，助力“造血”；创新产品与服务以及信用评价方式，提升风险管理水平，提高服务效率并降低运营成本，增强民营小微融资的服务可得性和商业可持续性；进一步优化、落实民营小微企业融资全过程的容错纠错、尽职免责制度，让基层银行机构愿贷、敢贷、能贷、会贷。

与此同时，解决民营和小微企业融资难融资贵的问题，资本和证券市场也发挥着重要作用。

金融监管总局与国家发改委26日召开金融资产投资公司股权投资试点座谈会。会议强调，要通过积极推进试点工作，吸引带动更多社会资本支持科创企业发展。要求金融资产投资公司加强人才队伍建设，积极发挥自身特色，丰富产品和服务，形成专业优势，推进更多项目落地，促进试点工作走深走实。

数据显示，目前，金融资产投资公司已实现18个试点城市签约全覆盖，签约金额超过3500亿元；撬动社会资金参与试点，基金设立、募资和项目投资等各项工作顺利有序推进，取得积极成效。

专家表示，扩大金融资产投资公司股权投资试点，发挥大型商业银行资金资本雄厚、客户资源丰富、产品体系完善等优势，将促进资金加速向新质生产力流动，优化融资结构，提高金融资源配置效率。

人民银行此前召开的会议强调，要扩大民营企业债券融资规模，强化民营企业债券风险分担，支持民营企业发行科创债券、绿色债券、资产支持证券等融资工具。

“要畅通股权融资渠道，完善多层次资本市场体系为民营企业提供多样化的股权融资渠道，深化注册制改革，增强科创板、创业板和北交所包容性，为更多民营企业尤其是科技型民企提供上市融资机会。”蔡彤娟表示，支持民营企业发行科创债券、绿色债券和资产支持证券等融资工具，将引导资金流向科技创新和绿色发展领域，助力科技创新和绿色发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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