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从生产车间感知中国制造业“新脉动”

人民网记者 王绍绍
2025年02月28日09:45 | 来源：人民网
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在浙江，一家传统企业面临外迁和转型的两难选择，反复权衡后，下定决心上机器人、上自动化生产线、上智能化系统，对车间进行升级改造。

改造后，生产效率翻倍，产品合格率提升了15%，整体效益增长了35%，技术改造后的生产线也成了同行争抢的“明星”产品，市场需求不断攀升。

工业和信息化部数据显示，2024年全年，工业生产增势较好，高技术制造业增加值增长8.9%，增速分别快于规模以上工业3.1个百分点。截至2024年12月20日，我国建成1200余家先进级智能工厂和230余家卓越级智能工厂，智能制造发展取得成效，智能制造装备产业规模快速增长，生态体系初步形成。

某制造业数智化生产车间。人民网记者 王绍绍摄

某制造业数智化生产车间。人民网记者 王绍绍摄

当前，以人工智能、大数据等为代表的数字技术正成为制造业发展的新动能。

“数字技术是重塑全球制造业竞争格局的重要引擎，对提升我国制造业竞争力发挥关键作用。”华南理工大学工商管理学院教授、广州数字创新研究中心主任张振刚在接受记者采访时介绍，其作用可分为三方面，一是驱动效能提升，大数据、工业互联网、人工智能等数智技术推动全流程、全要素、全方位智能化，极大地促进企业降本提质增效；二是加速产品开发进程，生成式AI赋能产品研发，加速技术和产品迭代速度；三是重塑产业生态，依托工业互联网双跨平台实现全流程数智化贯通，优化产业链协同服务。‌

制造车间一头连着市场，一头连着生产，是数字技术赋能现实生产力的重要载体。在车间里，看传统制造业向“新”而变，活力焕发。

在贵州，某轮胎制造生产线上，多台搬运机器人正在有序搬运物料，生产线上机械臂挥舞，车间显示屏上，实时跳动着制造设备运行状态等各项数据。

轮胎由“制造”向“智造”转变，是新技术带来的“质变”。“很多人觉得轮胎没有太高科技含量，其实轮胎研发涉及材料科学、空气动力学等多学科，制造工艺要求也非常复杂。”该车间技术人员向记者介绍，该团队研发的工业软件助力企业实现生产效率提升35%、产品交付周期缩短25%、综合成本降低20%。

在车间里，看新兴产业由“新”而进，聚能起势。

在浙江，某新能源汽车制造公司第40万台量产车日前下线。精准定位到达装卸区的智能机械小车，双臂搬起货箱稳稳放置在物料架上……智能生产线上，人形机器人具备多模态感知和自主决策能力，已能够完成搬运、分拣和质检等任务。

在江苏，某光伏组件制造生产线上，首条绿色智能生产线顺利投产。自动化物料搬运车精准将太阳能电池板组件送至各个生产工位，中控室内各项数据实时闪动及时监测……绿色生产线上，系统通过大数据分析实时调节生产流程，设备通过自适应控制减少能源消耗，实现了工厂废水、废气的回收利用。新生产线投入使用后，产能提高了30%，能源使用效率提升了25%。

在车间里，看数智背景下的工匠精神。

每天一早，王师傅走进车间，他的工位上不再只有传统焊接枪，激光焊接机、智能化操控系统已成为他的得力“助手”。“通过这台设备实时调整焊接参数，现在我能更好地掌控每个细节，减少了很多人工操作的误差。”王师傅向记者介绍，尤其在处理一些厚重钢板时，智能检测系统帮助他精确测量温度和压力，结合人工控制，密封精度如今已能达到头发丝1/50的要求。

制造业智改数转的变革中，人才的工匠精神与智能化技术相辅相成，推动行业走向更加高效、精准、智能的未来。

未来如何进一步夯实“智造”基础？张振刚建议，要发挥龙头企业作用，对头部企业设立鼓励政策，发挥其传帮带作用，对中小企业提供“上云用数”补贴，降低试错成本；要培育数智化人才队伍，推进校企共同开展数智化人才培养，加强企业首席数据官机制建设，优化激励数智化人才成长和发展的评价机制；要加强数智化转型基础建设，提升工业互联网双跨平台赋能企业转型升级的服务水平，加强标准引领、场景开放、宽容失败机制建设，构建数智化转型的良好生态。（实习生田可仪对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)
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