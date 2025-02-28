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我国柔性直流输电领域获技术进展

2025年02月28日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （记者许维娜）近日，南方电网超高压公司宣布，其牵头研制的基于6.5kV/4kAIGCT功率器件的高压大容量柔性直流换流阀，已通过中国电力企业联合会的新产品技术鉴定。

柔性直流换流阀被誉为柔性直流输电电网工程的“心脏”，此次研发团队创新采用IGCT技术路径，成功攻克高电压器件开发、模块化集成等关键技术。

据项目负责人、南方电网超高压公司领军技术专家王振介绍，新研发的IGCT器件单器件可承载6500V电压、4kA电流，相比传统IGBT换流阀可减少约30%的功率模块使用量。测试结果显示，国产IGCT器件故障率与传统常直换流阀晶闸管相当，若实现全系统替换，预计可将全控型器件国产化率提升至100%，运行可靠性也将提高4%。

与当前昆柳龙等直流工程采用的主流4500V IGBT方案相比，新型IGCT换流阀在多个方面展现出较强竞争力。研发团队表示，该设备可将功率模块串联数量减少约30%，设备占地面积缩小近30%，整体制造成本降低约20%。这一技术进展有望为海上风电、沙漠光伏等新能源基地输电工程提供更具经济性的解决方案。

研发团队透露，首套设备计划于今年3月在昆柳龙直流工程和鲁西背靠背工程中试运行。若试运行顺利，后续将逐步推广至湘黔背靠背等重大直流工程，进一步验证其实际应用性能。

(责编：郝帅、吕骞)
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