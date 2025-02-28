人民网记者 栗翘楚

近年来，中国电子商务产业市场规模持续扩大，发展势头迅猛。记者从近日召开的全国电子商务工作会议上获悉，2024年全国网上零售额增长7.2%，中国连续12年成为全球最大网络零售市场。会议提出，2025年，要着力营造良好电商生态，扩大数字消费，赋能产业转型。

在全球经济正处于不断深入调整的背景下，跨境电商作为一种新兴贸易模式，正逐渐成为推动国际贸易发展的重要力量。

近日，一架装载跨境电商进口商品的无人机，从广州黄埔综合保税区跨境电商监管中心二楼平台起飞，按照既定路线，将包裹配送至综保区外“跨境通保税直购店”的消费者手中，全程仅用时3分钟。

海关关员监管跨境电商无人机配送包裹。陈志军摄

“低空经济+跨境电商”是新质生产力和新业态融合发展的实践，2024年黄埔关区首家跨境电商保税直购店项目落地，采用“前店后仓”模式，将实体零售商店（前店）和大容量保税备货仓库（后仓）直接连通。

据了解，消费者可以在保税直购店内线上下单，商品在黄埔综保区仓库内分拣打包并经海关监管放行后，由无人机配送至店内消费者手中，实现“线下体验、线上下单、快速交付”，切实提升消费者购物体验，扩展了跨境电商消费的新场景。

今年以来，黄埔海关所属穗东海关进一步完善黄埔综保区低空物流监管模式，优化卡口通道设置和专用查验平台，助力低空物流海关应用场景扩面增量提质，推动跨境电商“前店后仓”无人机配送实现常态化运行，无人机配送频次明显增加，1月份穗东海关监管跨境电商进口货值同比增长约7%。

2月26日，海关总署、国家移民局、中国民航局发布《关于进一步促进航空口岸通关便利化若干措施的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出强化主要航空口岸通关服务保障、提高特殊货物通关效率、加快空运跨境电商发展、支持国际航空枢纽建设等多项措施，进一步促进国际航空客货运输发展，便利贸易和人员往来，更好服务高水平开放高质量发展。

近年来，我国跨境电商的飞速发展不仅为海外消费者带来前所未有的购物便利，也让中国商品在国际舞台上大放异彩。

近日，在上海虹桥机场跨境电商监管中心内，包括工艺品、服饰、日用品在内的8000余件跨境电商商品在完成海关监管手续后，搭乘航班出口。

上海虹桥机场海关副关长陈强华介绍，跨境电商9610模式允许跨境电商企业将商品从境内通过第三方物流商运送至海外消费者，并采用“清单核放、汇总申报”方式办理通关手续，具有链路短、时效快、成本低、更灵活等特点。这种模式特别适合小包裹、多品名、高频次发货的企业对消费者订单，具备高效通关、低成本、灵活性强的优势。今年1月，虹桥机场快件渠道（含C类及跨境电商）出口总货量1546.3吨，较去年月平均值增长132%。其中，9610模式跨境电商出口货量652.4吨，环比增长64.35%。

“从最初的试点持续扩容，到基本覆盖全国，跨境电商已成为拉动我国外贸的新动能。”北京师范大学经济与工商管理学院教授魏浩表示，跨境电商是企业有效拓展国际市场的新模式，“跨境电商+产业带”是促进经济发展的新发展模式。随着跨境电商综合试验区的创新发展，海外仓建设的推进和布局的优化，国际物流体系建设的加强，企业数字化转型的不断推进，跨境电商预期在2025年将继续保持较高速度的增长，跨境电商对中国外贸稳定发展的作用将日益凸显。

(责编：郝帅、吕骞)

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