原标题：九城联动送豪礼，我爱我家“春笋购房节”助力安居

近日，第三届我爱我家 “春笋购房节”启动并持续至3月31日。此次活动通过提供丰厚的福利馈赠并带来全新的产品体验助力消费者安家无忧。活动覆盖北京、上海、天津、杭州、南京、苏州、无锡、太原、南昌九大城市，期间，消费者登录我爱我家APP或小程序即可参与抽奖活动，赢取丰厚奖品。“春笋购房节”活动以满满的诚意，为广大购房者献上了一份春季置业惊喜。

购房意愿加速释放，小阳春可期

今年开年以来，重点城市房地产市场继续恢复。最新数据显示，全国多地的房地产市场依旧延续了2024年四季度以来止跌回稳的态势，尤其一线城市的回暖态势明显。北京1月二手房网签数据同比去年春节月份增长97.1%，其他城市成交量也明显增长。

随着政策的持续落地和市场预期的回暖，消费者的购房意愿正加速释放。中指研究院预测，随着春节假期结束，居民工作、购房置业逐渐进入正轨，春节后市场网签量将出现一定回升。多家业内人士也认为，今年3月-4月有望迎来近几年“小阳春”中的较好表现。

双重惊喜抽豪礼 春笋购房节重磅开启

我爱我家“春笋购房节”延续往届活动的品质服务体验和“托举安居梦想”的初心，助力激发春季置业热潮，为今年楼市回暖趋势注入了新的活力。

购房节期间，我爱我家为北京、上海等多个城市的新老用户准备了丰厚的福利，有购房需求的用户均可登录我爱我家APP或小程序，选择有意向成交的城市报名参与。活动期间提交购房意向即有机会抽取冰箱、高端炊具套装、智能门锁等实用家居好礼，首次完成购买二手房或新房交易的用户还可以额外获得3次抽奖机会，让幸运加倍。

本次活动吸引了不少购房者的目光，杭州的李先生在我爱我家门店咨询时表示：“看到活动信息就过来咨询了。我一直想换一套大点的房子改善一下居住环境，现在房贷政策对购房者非常友好，低首付、低利率，而且春笋节这么多活动福利，感觉现在买房真的挺合适的。”

上线首付找房功能，提升置业决策效率

除了为消费者提供抽奖福利活动，我爱我家在购房节期间还特别推出了“首付找房”功能，助力消费者提升决策效率，实现高效置业。该功能可根据用户的首付预算区间，迅速匹配出符合要求的房源列表，不仅帮用户节省了找房时间，还进一步打破了传统找房的局限，拓宽了用户的房源选择空间。

“这个功能确实很实用。”北京的王女士表示，由于首付预算限制，之前能选择的房源较少，一直没有找到满意的房子。“我尝试了首付找房功能，原本以为30-50万的首付预算只能考虑远郊的房子，但惊喜地发现还能选到方庄的两居室，新房也有很多选择。”此前王女士已在房地产市场观望了很长一段时间，她认为当下是购房的好时机，已经联系经纪人进行咨询，更让她欣喜的是，经纪人还告知她可以参加新房“免费看房团”活动，享受车接车送的便捷服务。

在当前的房地产市场中，购房者需要的不是简单的信息聚合，而是如何在众多复杂变量中迅速找到最适合自己的购房方案。首付找房功能的上线，为消费者提供了直达最优房源选择的清晰路径，让置业之路变得更加顺畅高效。

我爱我家作为居住服务行业头部企业,始终秉承“待客如己”的服务理念，持续不断提升服务品质，以实际行动履行时代赋予的安居使命。第三届“春笋购房节”启动，不仅是对消费者安居梦想的积极回应，更是用诚意和好礼相赠，助力每个人、每个家庭住进美好生活。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经