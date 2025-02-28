人民网北京2月28日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，2月26日，商务部流通发展司在河南省鹤壁市淇县召开2025年县域商业体系建设工作推进会，部署县域商业体系建设重点工作。

会议指出，近年来，各地、各部门积极推进县域商业体系建设，市场网络不断完善，消费场景不断优化，助农增收能力不断提升，城乡流通渠道不断拓宽，商品和服务供给不断丰富，相关工作取得阶段性成效。县域商业建设行动实施以来，乡村消费品零售额增速连续36个月高于城镇。

会议强调，2025年是县域商业建设行动的收官之年，要坚持对标对表，补齐短板弱项，进一步加快建设县域商业网点，提升综合服务功能，促进双向流通服务延伸，强化资金项目管理，加快推进分等定型评估验收，确保完成县域商业体系建设各项既定任务。

会议要求，各级商务主管部门要强化责任担当，切实抓好组织实施。统筹协调各方力量破解难题，及时复制推广创新做法和典型经验，强化农村现代流通体系建设政策储备，培育打造深耕县域的骨干队伍，锚定目标、迎难而上，圆满完成县域商业体系建设目标，为乡村全面振兴提供坚实支撑。

(责编：孙红丽、吕骞)

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