人民网北京2月28日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，2月27日，国家林草局与中国农林水利气象工会第二十三次联席会议召开，通报2024年双方联合开展工作情况，讨论并通过2025年度联合工作方案。

会议指出，2024年，双方认真学习宣传贯彻习近平生态文明思想和党的二十届三中全会精神，全力推进林草高质量发展和弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，深化林草系统产业工人队伍建设改革，推进“暖边绿境”关爱职工专项行动，开展林草系统职工帮扶等工作，完成了各项目标任务。2025年，双方将从职工群众思想政治引领、职工群众建功立业创新创造、产业工人队伍建设改革、职工权益保障服务提升建设工程和调研工作等5个方面联合开展工作，并在联合工作方案中明确了16项工作任务及相关牵头和支持单位。

会议明确，双方将深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想，围绕全国劳模大会表彰年、“三北”工程攻坚战、以国家公园为主体的自然保护地体系建设，大力宣传林草系统先进典型人物和劳动模范；大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和“三北精神”，做好防沙治沙典型经验、治沙英雄、劳模工匠先进事迹宣传工作，举办“凝心聚魂跟党走 三个精神担使命”等系列宣讲活动。联合举办第八届全国国有林场职业技能竞赛、2025年度全国林草行业森林消防员职业技能竞赛、三北工程区林草有害生物防治员职业技能竞赛，完成大小兴安岭“生态保护与转型发展”营林劳动竞赛并举办大小兴安岭“生态保护与转型发展”劳动和技能竞赛“十四五”总结活动。举办建设“美丽中国”青年工匠人才培训营，建设林草系统网上工匠学院，举办林草系统职工创新工作交流活动。看望慰问林草系统先进典型代表，开展“助力乡村振兴 关爱生态护林员”专项行动，建设“暖边绿境”关爱职工专项行动服务站、边境林业户外劳动者服务站点·林草驿站，开展林草系统送医到边疆活动。开展森林消防员、瞭望员、生态护林员生产生活状况调研，围绕防沙治沙和“三北”工程建设开展“十五五”全国引领性劳动和技能竞赛项目的可行性调研。

(责编：杨曦、吕骞)

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